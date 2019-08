Ankara nu va accepta din partea SUA întârzierea creării zonei de securitate din Siria "'(Statele Unite) trebuie mai intai sa fie sincere si trebuie sa inteleaga ca Turcia nu va tolera tactici de intarziere", a afirmat ministrul Cavusoglu in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la Ankara.



O delegatie americana se afla in prezent in Turcia pentru a lucra la deschiderea unui centru de operatiuni destinat coordonarii cu autoritatile turce in vederea operationalizarii unei "zone de securitate" in nordul Siriei.



Aceasta zona vizeaza crearea unui tampon intre frontiera turca si teritoriile controlate de militia kurda Unitatile de Protectia a Poporului (YPG),

Sursa articol: dcnews.ro

