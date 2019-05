Aniversări, 4 mai Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Dragomirescu , lingvist (n. 1983); Adrian Berinde , cantaret (n. 1959); Alin Topan , DJ de hip-hop din Satu Mare (n. 1983); Anghel Iordanescu , f. antrenor de fotbal, senator UNPR de Ilfov (n. 1950); Attila Bela Ladislau Kelemen , medic veterinar, deputat UDMR Mures din 1996 (n. 1948); Cristiana Raduta , cantareata si actrita (n. 1977); Dana Bartzer , cantareata (n. 1966); Daniela Caraman Fotea , muzicolog, critic muzical, editor, producator muzical, membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania; Darie Dup , artist plastic (n. 1959);… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a șaptea a FITN va aduce la Arad, pe scenele Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, 21 de spectacole ale mai multor teatre și companii teatrale din inreaga țara, dar și de peste hotare. Și de selecția ediției de anul acesta s-a ocupat tot teatrologul Claudiu Groza, care a adus laolalta spectacole…

- Un numar de 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 18 - 22 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul total…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate în România, raportate pâna la 22 martie 2019, este de 16.211, fiind înregistrate 62 de decese. Cele 71 de cazuri nou confirmate în ultima saptamâna au fost înregistrate în Salaj…

- Politistii fac, vineri, percheziții pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Dambovita, Calarasi, Ilfov, Olt, Dolj, Arges, Arad, Bihor, Ialomita, Ilfov, Botosani, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Timis, Prahova, Tulcea si Valcea, la persoane banuite de comercializarea ilegala…

- O acțiune de amploare are loc vineri dimineața, pentru combaterea contrabandei cu tutun și a evaziunii fiscale. Aproape 100 de percheziții au loc in toata țara la persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, la depozite si la oficii utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat. Persoanele…

- Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat joi, 28 februarie pe mai multe strazi din Alba Iulia Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 februarie, incepand…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anatol Rurac , pictor, Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova (n. 1957); Augustin Lucici , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1956); Camelia Potec , inotatoare (n. 1982); Daniel Cristea-Enache , critic literar (n. 1974);…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, refuza dialogul cu avocatii in problema majorarii onorariilor pentru asistenta din oficiu in dosare penale, potrivit prodecanului Baroului Bucuresti, Mihnea Stoica. "Ministrul nu a raspuns solicitarilor noastre, are un limbaj de politician", ne-a declarat…