Stiri pe aceeasi tema

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Catalin Micula , f. deputat PNL de Bihor (n. 1968); Constantin Pricop , poet si publicist (n. 1949); Cristian Ungureanu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1972); Cristina Flutur , actrita (n. 1978); Dan Covataru , sculptor (n. 1944);…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Georgeta Stoleriu , soprana, profesoara de canto (n. 1946); Gheorghe Sarb , f. deputat PDL/f. FSN de Bihor (n. 1955); Horia Tecau , jucator de tenis (n. 1985); Liviu Nicolae Bradean , pictor, artist plastic (fotografie), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Garoiu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1965); Alin Panzaru , antrenor, f. fotbalist (n. 1976); Bogdan Lobonț , fotbalist (n. 1978); Corneliu Fanateanu , artist liric ONB (n. 1933); Cristian Iacob - actor (n. 1968); Dan Rotaru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Gl. Alexandru-Petru Galușca , pilot, f. locțiitor al șefului Reprezentanței Militare a Romaniei la NATO și UE (n. 1958); Alexandru Marc , jucator de fotbal (n. 1983); Catrinel Paraschivescu , actrita (n. 1948); Ciuhodaru Tudor , medic, f. deputat PP-DD (n. 1969);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Moisoiu , politician PRM (n. 1938); Boris Ciobanu , operator si regizor (n. 1934); Daciana Sarbu , europarlamentar PSD (n. 1977); Doru Ioan Taracila , politician PSD, f. ministru (n. 1951); Dumitru Mitran, om de afaceri, patron al "Hanului cu Prepeleac" (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Diaconu , magician (n. 1987); Catalin Mitulescu , regizor de film, producator și scenarist (n. 1972); Elena Daniela Macovei , f. director general AGB Data Research Romania (n. 1968); Emil-Livius-Nicolae Putin , f. deputat PDSR de Arad (n. 1945); Marioara…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmencita Brojboiu , grafician, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1959); Daniel Buda , deputat PDL de Cluj (n. 1970); Domitian Cesereanu , , critic si istoric literar, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj…

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristi Minculescu , solist vocal și compozitor de muzica rock (n. 1959); Dorotheea Petre , actrița (n. 1981); Cristian Parvulescu , politolog (n. 1965); Florian Costachel Baksa , f. director executiv la Gummiwerk Kraiburg Bulgaria (n. 1950); Grid Modorcea , scriitor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mutu , fotbalist (n. 1979); Cristian Petru Bodea , senator PNL de Bihor (n. 1974); Lucian Vasiliu , scriitor (n. 1954); Marin Burlea , senator UNPR de Iasi (n. 1949); Monica Gabor , top model, f. nevasta a lui Irinel Columbeanu (n. 1987); Ovidiu Coriolan…

- Nu doar romanii de rand au profitat din plin de mini-vacanta de Revelion, ci si ministri Guvernului Tudose. Spre exemplu, potrivit National.ro, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu ar fi parasit Romania, in favoarea unui sejur in Cuba. Ministrul nu ar fi plecat insa singura, ci alaturi de iubitul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Banel Nicolita , fotbalist (n.1985); Diana Lupescu , actrita (n. 1954); Eugen Petri , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1958); Gabriel Cristea , solist de muzica ușoara (n. 1978); George Mazilu , pictor (n. 1951); Georgel Pascu ,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Cioroianu , ambasador la UNESCO, istoric, f. ministru PNL de Externe (n. 1967); Andra Rotaru , poeta (n. 1980); Aura Poterasu , reporter TV (n. 1986); Coleta de Sabata , prozatoare, traducatoare (n. 1935); Cosmin Vlad , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dana Diaconu , filolog si istoric literar (n. 1948); Doru Istudor , baterist și compozitor de muzica hard rock (n. 1961); Elisabeta Karina de Romania, fiica Principesei Elena (n. 1989); Ioan Vieru , alergator specializat in proba de 400 metri (n. 1979); Lia Bugnar…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Dinu , actrița (n. 1981); Alina Tudor , artist decorator (n. 1980); Bogdan Vladuța , pictor (n. 1971); Catalin Paun , fotbalist (n. 1988); Emilian Cornitescu , preot, profesor de Studiul Vechiului Testament (n. 1941); Gabriel Dorobantu , interpret de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Corina Caragea , prezentatoare TV (n. 1982); Dan-Cristian Popescu , deputat PDL / f. FC de Bucuresti (n. 1975); Eugen Matis , f. deputat UDMR de Cluj (n. 1964); George Dumitrascu , medic la Spitalul Militar din Sibiu (n. 1969); Marina Capatina , pictor si desenator…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Postatny , pictor si fotograf (n. 1980); Anca Androne , actrita la Teatrul Bulandra (n. 1973); Andra Vasilescu , lingvista (n. 1961); Dacian Andoni , pictor (n. 1962); Eugen Badalan , deputat PDL, f. sef al Marelui Stat Major (n. 1951); Ioan Popa , presedintele…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Vadeanu , sculptor (n. 1968); Carmen Maria Strujac , actrita (n. 1949); Catalin Stefanescu , jurnalist, realizator TV (n. 1968); Dan Bota , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1935); Doina Micșunica Drețcanu , f. deputat PSD de…

- „Fenomentul fake news mi se pare foarte, foarte periculos, din alt punct de vedere și cred ca se lucreaza foarte intens și imi scapa motivul. Mi-e teama ca nu este facut pentru a regulariza presa toata - și pe cea din online - și a o duce la un monitor comun, sa vada de adevarul adevarat, ci mi-e…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Ungureanu , interpreta de rock (n. 1981); Claudia Presecan , f. gimnasta (n. 1979); Laurentiu Cazan , compozitor, textier si solist vocal (n. 1957); Magda Carneci , poeta și publicista (n. 1955); Marius Constantinescu , jurnalist TV (n. 1978); Zisu Stanciu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Attila Kovacs , f. deputat UDMR de Brasov (n. 1974); Aurelian Rosca , antrenor de handbal (n. 1967); Carmen Felicia Tanasescu , f. senatoare PNL de Brasov (n. 1961); Doina Melinte , f. atleta, politician PDL (n. 1956); Ion Topolog , scriitor (n. 1933); Iuliu Pacurariu…

- Serban Sturdza, Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB) sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar.

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Bucur , prezentator de televiziune (n. 1976); Adriana Stoichițoiu-Ichim , filolog, membru al Societații de Științe Filologice din Romania (n. 1950); Alexandru Cernat , pictor (n. 1968) Ciprian Manolescu , matematician (n. 1978); Cristian Eugen Paraschiv…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andreea Marin , prezentatoare emisiuni TVR (n. 1974); Anton Anton , inginer si politician PNL, f. ministru (n. 1949); Aurel (Lelut) Vasilescu , membru al formatiei de muzica “Compact” (n. 1955); Camelia Gavrila , f. viceprimar PNL al municipiului Iași (n. 1961);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adela Marculescu , actrita (n. 1938); Adrian Suciu , scriitor și poet (n. 1970); Adriana Boerescu , pictorița (n. 1961); Constantin Boșcodeala , f. primar PSD al municipiului Buzau (n. 1961); Corneliu Patrascu , compozitor (n. 1944); Dan Zamfirescu , istoric literar,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Codrescu , poet, romancier, eseist, scenarist (n. 1946); Alexandru Pereș , f. senator PDL de Alba (n. 1952); Codrin Ștefanescu , f. deputat de Alba (n. 1968); Doina Ignat , canotoare (n. 1968); Florica Zamfira , scenograf (n. 1952); Ioana Barbu , actrița…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Arpad Bartha , pictor, director al Muzeului de Arta din Brasov, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1953); Capriel Dedeian , chitarist și compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania (n. 1960); Cristian Badescu ,…

- Zeci de mii de romani au iesit in strada, in aceasta seara pentru a protesta si a incerca sa stopeze intentia PSD-ALDE de a modifica legile justitiei. Desi in tara a fost o vreme extrem de rece, romanii au iesit la manifestatii. Presa internationala a reactionat imediat.Citeste si: Manifestanti…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Antohi , jucator de fotbal (n. 1988); Angela Paskuy , artist papusar (n. 1975); Aylin Cadir , cantareața (n. 1985); Bianca Dragusanu , vedeta TV (n. 1983); Calin-Andrei Mihailescu , critic literar, eseist (n. 1956); Constantin Flondor , artist plastic (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Corbea-Hoisie , istoric, germanist (n. 1951); Avy Abramovici , violonist (n. 1935); Constantin Popescu , scenarist, regizor si producator (n. 1973) Cornel Nistorescu , publicist, director al Cotidianului (n. 1948); Cosmin Contra , fotbalist (n. 1975); Cristian…

- „Americanii au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun. Nu avem de gand sa reactionam la fel, ne vom abtine”, a declarat …

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Eduard-Stelian Martin , deputat PSD de Constanta (n. 1973); Emil Ciocoiu , pictor (n. 1948); Georgeta Dimisianu, critic literar, editor (n. ); Ioan Bocșa , solist de muzica populara ardeleneasca (n. 1947); Iulian Neacșu , prozator și traducator (n. 1941); Mario…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- Show total al romancelor la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017 dupa victoria cu Spania (19-17). Ce au facut Cristina Laslo și Madalina Zamfirescu la finalul partidei. Romancele au facut spectacol in timpul unui interviu al televiziunii BeIn Sport, informeaza digisport.ro Doi reporteri era in…

- La bordul ambarcatiunii Seonchang-1, cu gabaritul de zece tone, se aflau 20 de pasageri si doi membri ai echipajului. Nava a intrat in coliziune cu un petrolier de 336 de tone si s-a scufundat. Elicoptere si nave participa la operatiunile de cautare a supravietuitorilor la sud-vest de Incheon,…

- Vestea dispariție uneia dintre cele mai mari actrițe ale Romania, Stela Popescu, a caut ca un trasnet pentru toata lumea. Colegii de breasla sunt șocați. Presa nu mai contenește sa scrie despre acest subiect.

- In cazul in care ar fi organizate alegeri parlamentare, PSD ar obtine 43% din voturi, cu 2,5% mai putin decat in 2016, spune sondajul Centrului de Sociologie Urbana si Regionala (CURS). Liberalii ar fi votati de 27% dintre cei cu optiuni conturate, fata de 20% la parlamentarele din 2016. O schimbare…

- "Avem o statistica cu privire la numarul de cladiri in care-și desfașoara activitatea unitațile de invațamant din municipiul București. Sunt 913 corpuri de cladire in care-și desfașoara activitatea cele 643 de unitați de invațamant din municipiul București, atat de stat, cat și particulare. Exista…

- Regele Mihai și principele Nicolae Radu Enache, avocatul lui Nicolae Medforth-Mills, sustine ca personalul aflat la casa Majestatii Sale din Elvetia atunci cand fostul principe a incercat sa isi vada bunicul nu a depus plangere, singura sesizare facuta la politie fiind pentru violare de domiciliu. …

- Nicoleta Dumitrescu Cu mintea doar la ce solutii trebuie gasite, care sa genereze, automat, si bani, guvernantii par ca s-au incurcat in propriile revolutii fiscale care au bulversat o tara intreaga. Nici ei nu mai stiu care modificare la modificare ar fi cea mai buna solutie, insa, daca nici primarul…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Confuzia provocata de modificarile Codului fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Estul Europei, intr-un moment in care economia romaneasca inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE, transmite Bloomberg.Agentia de presa…

- Federația Internaționala a Muzicienilor (FIM) a emis, vineri, o rezoluție de urgența, referitoare la dreptul de asociere in Romania și la proiectul de schimbare a legii de organizare a Agenției Naționale de Presa, in care menționeaza necesitatea ca "normele Uniunii Europene sa fie luate in considerare…

- In ultima saptamana, in presa din Romania, Igor Dodon a fost cel mai suspendat presedinte. „Breaking news"-ul cu Igor Dodon suspendat a innebunit Romania. Pana si cea mai neinformata batranica de la tara stie ca presedintele Republicii Moldova a fost suspendat de Curtea Constitutionala. In realitate,…