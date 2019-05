Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare luna, circa 7.000 de angajați dispar de pe piața muncii din județul Timiș. Unii aleg sa nu mai lucreze și nici nu cer ajutor de șomaj, alții, insa, iau drumul strainatații, in cautarea unor salarii mai bune. Pentru a veni in intampinarea firmelor care se confrunta cu deficit de forța de munca,…

- Se cauta din nou solutii pentru piata fortei de munca din Timisoara. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Centrul Bilateral de Afaceri Romania-Vietnam organizeaza pe 15 mai 2019, evenimentul „Forța de munca din Asia – soluție viabila pentru criza forței de munca”. Societatea World Wide…

- Firmele timisorene sunt asteptate, la inceputul lunii iunie, la Budapesta, la una dintre cele mai mari actiuni promotionale organizate in Europa de o tara asiatica. China Brand Fair 2019 ofera posibilitatea gasirii de partenreri chinezi dintr-o lista de cateva sute de expozanti, cu zeci de mii de produse.…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis colaboreaza cu Centrul Bilateral de Afaceri Romania-Vietnam pentru a organiza un nou eveniment destinat sprijinirii firmelor din zona de acoperire care sunt in cautare de forța de munca. De aceasta data, CCIAT prezinta o varianta interesanta pentru a…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Central European Cooperation Zone Budapesta (CECZ) organizeaza, in perioada 3 – 4 iunie 2019, o noua misiune economica de vizitare a: CHINA BRAND FAIR 2019, Budapesta, Experience Center, 3 – 5 iunie. CHINA BRAND FAIR 2019 (fost CHINA SMART EXPO) Budapesta…

- Firmele timișene invitate la o noua misiune economica in SUA! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 7- 17 noiembrie 2019, o misiune economica in Statele Unite ale Americii, la New York și Miami. La misiunile economice organizate de CCIAT la New York, Las Vegas și Los…

- Zeci de persoane au venit, joi, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara pentru a incerca gasirea unei solutii la criza lipsei fortei de munca, una care pare sa se acutizeze. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Camera de Comerț Italiana pentru Romania, si Camera de Comerț…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua și anul acesta preocuparile referitoare la gasirea de soluții viabile la criza acuta de personal calificat cu care se confrunta piata muncii din județul Timiș. Inca din 2016, CCIAT a organizat o serie de evenimente destinate atragerii in județ…