- Nemulțumiți ca angajatorul nu vrea sa le mareasca salariul cu DOI (2) lei, angajații fabricii de electrocasnice Electrolux din Satu Mare au trecut la noi forme de protest. Dupa opt saptamani de greva și pichetari in fața fabricii din Satu Mare, angajații au pornit intr-o caravana din Satu Mare pana…

- Peste 400 de muncitori de la fabrica de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, cea de-a saptea saptamana de greva, liderul sindicatului Samus, Sorin Faur, spunand ca asteapta o "decizie inteleapta" din partea confederatiei Cartel Alfa, reunita al Predeal, scrie Agerpres. "E…

- Muncitorii s-au intalnit in fata fabricii cu conducerea sindicatului Samus, care le-a transmis ca, desi a fost la Satu Mare ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, problema nu a fost rezolvata, astfel ca greva continua. "Se fac presiuni mai departe. Joi si vineri am mai trimis…

- Protestul angajatilor care vor ramane fara loc de munca in urma inchiderii fabricii de napolitane de la Timisoara care apartine multinationalei Nestle a continuat vineri la Bucuresti. Oamenii cer compensatii mai mari pentru ca isi vor pierde slujbele, sustinand ca colegii lor din alte tarii au primit…

- 247 de angajați de la Electrolux au depus astazi, 13 martie sesizari la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Satu Mare. Reclamațiile au vizat in principal acordarea tichetelor de masa aferente lunii februarie. Muncitorii care au ieșit azi dimineața la greva au pornit spre sediul ITM Satu Mare pentru…