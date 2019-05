Stiri pe aceeasi tema

- Renate Weber a declarat, vineri, ca Guvernul nu are pe agenda sa, spre adoptare, Ordonanța de urgența privind modificarea legislației pentru referendum, propusa de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Eurodeputatul ALDE considera ca nu este necesar referendumul pe Justiție.Totodata, Weber…

- Dragnea vrea remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului Liviu Dragnea a declarat, joi seara, ca exista o majoritate confortabila in Parlament si premierul Viorica Dancila poate apela oricand la varianta restructurarii prin votul Parlamentului, dar ca nu isi permite sa forteze…

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…

- Andrei Caramitru, care este consultant financiar și consilierul președintelui USR Dan Barna, a comparat plecarea romanilor in strainatate cu Holocaustul, iar ulterior și-a cerut scuze pentru greșeala facuta. Ion Caramitru a avut prima reacție cu privire la acest lucru și a recunoscut ca și-a certat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila nu este de acord cu remanierea guvernului inainte de alegerile europarlamentare. Pozitia premierului este diametral opusa fata de cea a lui Liviu Dragnea care a vorbit in ultima...

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, spune ca "traieste cu speranta" ca, la un moment dat, afirmatiile facute despre el in spatiul public "vor fi demontate atat juridic, cat si cu dovezi pentru ca toata lumea sa vada". "Traim intr-o Romanie in care foarte usor se arunca…

- Mai multi reprezentanti ai asociatiilor civice au protestat, vineri dimineata, in fata Guvernului, iar in cursul dupa-amiezii o delegatie a protestatarilor a fost primita in sediul institutiei pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila si consilierul Darius Valcov. Potrivit asociatiilor civice, premierul…

- Decizia OMV Petrom de a amâna investițiile în Marea Neagra din cauza masurilor fiscale ale Guvernului PSD – ALDE este un mare eșec al actualului Guvern, spune europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.”Investițiile în Marea Neagra sunt de o importanța strategica…