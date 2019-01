Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea se afla in prezent la Istanbul, unde modereaza emisiunea „Puterea Dragostei”. Ea și-a surprins telespectatorii cu un nou look, aparand in fața camerelor creața. Pentru ca i-a placut foarte mult coafura, vedeta s-a și filmat in timp ce dansa, in fața oglinzii, in camera de machiaj a televiziunii.…

- Andreea Mantea a dat carțile pe fața, dupa ce s-a spus ca s-a impacat cu Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a transmis un mesaj cat se poate de clar! Ultima postare a Andreei Mantea de pe contul ei de Instagram a fost un mesaj destul de clar pentru Cristi Mitrea și restul barbaților care incearca sa-i…

- Andreea Mantea si-a iesit din fire, apostrofandu-i atat pe baieți, cat și pe fete, din cauza comportamentului lor neadecvat. "O rautate extrem de mare din partea tuturor, pentru o fata nou venita aici, in Casa Dragostei", a spus amenințator Andreea Mantea, condamnand atitudinea concurenților.…

- Trecutul continua sa o urmareasca pe Meghan Markle, care a spus adio actoriei pentru a deveni ducesa. Iar fotografiile de pe Internet ii creeaza coșmaruri. Site-ul TMZ a publicat o fotografie pe care soția prințului Harry și-ar dori sa dispara. Meghan apare in brațele fostului ei iubit, de care s-a…

- Teo Trandafir a facut recent o postare pe pagina sa de Instagram, postand o fotografie alaturi de un barbat, dar și un mesaj foarte frumos. Prezentatoarea tv este in culmea fericirii ca a avut ocazia sa il cunoasca pe acest om, care a ajutat-o sa fie mulțumita de aspectul ei fizic, și anume pe doctorul…

- Maine, 19 Noiembrie, de la ora 10:00, si de la ora 13:00, debuteaza prima editie a show-ului matrimonial “Puterea Dragostei”, difuzat la Kanal D. Show-ul este prezentat de Andreea Mantea si este filmat in Turcia, Istanbul! Doar o zi ne mai despart de marea premiera a show-ului matrimonial “Puterea Dragoste”,…

- Andreea Mantea a anunțat ca aceasta este ultima saptamana in care prezinta emisiunea „Te vreau langa mine”. O noua schimbare pentru vedeta de televiziune Andreea Mantea din punct de vedere profesional. Aceasta a anunțat, pe contul sau de socializare, ca aceasta este ultima saptamana in care prezinta…

- “Puterea dragostei” este noul show matrimonial, un adevarat experiment social si va fi difuzat de Kanal D incepand de luni, 19 noiembrie. Noua emisiune va fi difuzata sase zile pe saptamana de luni pana vineri, de la ora 11:00 si de la 13:00, si in fiecare sambata, incepand cu ora 15:30. Show-ul…