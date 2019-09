Stiri pe aceeasi tema

- Arestat în Londra acum un an, faimosul interlop român nu a fost extradat nici pâna acum de autoritatile britanice.Florin Ghinea, zis Ghenosu, a scapat de extradare dupa ce ar fi înghitit o unghiera în timp ce era în penitenciarul Belmarsh din Londra. Gardienii…

- George Puscas, fotbalistul lui Reading, nu este afectat de comentariile facute de antrenorul lui Cardiff City, Neil Warnock, dupa ce atacantul roman a reusit dubla in meciul de duminica dintre cele doua echipe (3-0), din divizia a doua a campionatului de fotbal al

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Un roman de 26 de ani, stabilit in Italia, a murit dupa o cearta cu familia. Gestul care i-a adus decesul Un tanar roman, in varsta de 26 de ani, stabilit in Italia, impreuna cu familia, a murit ieri noapte

- Rihanna este cel mai bine platita artista la nivel mondial și totodata o femeie cu o frumusețe greu de egalat. Cantareața din Barbados are trasaturi rar intalnite și se poate mandri cu acest lucru.

- Dupa ce a fost intrebat ce se va intampla daca Londra va parasi UE fara un acord, Barnier a declarat: „Marea Britanie va suporta apoi consecintele”. „Cred ca Marea Britanie, care este foarte bine informata si competenta si stie cum lucram la UE, stia de la inceput ca nu am fost niciodata impresionati…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, învins duminica în finala de la Wimbledon de sârbul Novak Djokovic, a declarat ca are sentimentul ca a ''ratat o oportunitate incredibila'' de a câstiga cel de-al 21-lea sau titlu de Grand Slam, scrie Agerpres.Federer a avut…