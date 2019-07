Stiri pe aceeasi tema

- Marți, pe 9 iulie, trupa Andre marcheaza in mod oficial revenirea in lumea muzicala. Andreea Balan și Andreea Antonescu și-au unit din nou forțele, pentru a scoate o noua piesa, la 18 ani de la momentul cand carierele lor au luat-o in direcții diferite.

- Așa cum a EVZ a dezvaluit IN PREMIERA și IN EXCLUSIVITATE saptamana trecuta, Andreea Antonescu și Andreea Balan au dedis sa puna stop carierelor lor solo in muzica și sa le ofere fanilor ceea ce așteapta de mai mulți ani. Astazi s-a dat comunicatul oficial.

- Dupa 17 ani de la succesul uriaș pe care l-au avut in Romania cu piese precum "Prima iubire" și "Lasa-ma papa la mare", Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și vor sa se relanseze sub formula Andre.

- Dupa 17 ani de la destramarea trupei Andre, formata din Andreea Balan si Andreea Antonescu, cele doua cantarete au anuntat ca s-au reunit si vor lansa o noua piesa.Andreea Balan a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, ca, dupa aproape doua decenii, trupa Andre se reuneste.

- Trupa Andre s-a reunit dupa 18 ani de cand Andreea Antonescu și Andreea Balan s-au desparțit. In 2001, trupa Andre devenea istorie dupa ce au scos cel de-al șaselea album impreuna. In toți acești ani, cele doua au continuat sa cante, insa separat. Acum, cele doua revin și se pregatesc de lansarea primului…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au lucrat in secret la refacerea trupei Andre si au filmat impreuna un nou videoclip, scrie click.ro. Citeste si Casatoria Andreei Balan cu George Burcea din Las Vegas, nula. "Am avut un soc!" „Reset la inima" va fi prima melodie a trupei Andre și…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…

- Andreea Balan lanseaza un nou single, de data aceasta, alaturi de partenerul sau de scena, Petrisor Ruge. Piesa „Paradis” are un sound fresh si un refren super catchy si este insotita de o poveste vizuala, cu un concept creat chiar de catre Andreea Balan, in regia lui Ionut Trandafir, in care frumoasa…