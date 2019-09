Andreea Balan a lansat piesa si videoclip cu imagini de la nunta! VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- La o zi de cand s-a casatorit religios cu George Burcea, Andreea Balan a surprins pe toata lumea cu lansarea unei noi melodii. Este vorba despre piesa „Inger pazitor” cu un videoclip spectaculos, ce cuprinde imagini din zina nunții. De asemenea, videoclipul cuprinde și imagini realizate cu o zi inainte…

- Spectaculos. Superb. Mirific. Așa poate fi descris dansul mirilor pe care Andreea Balan și George Burcea l-au pregatit pentru invitații lor. Momentul a fost unul de-a dreptul sublim, iar toți cei prezenți au ramas impresionați de tot ceea ce s-a intamplat pe scena.

- Andreea Balan face nunta maine. Ele sunt domnisoarele de onoare! Andreea Balan si George Burcea s-au casatorit civil in urma cu cateva saptamani, iar maine vor uni destinele si in fata altarului. Artista si sotul ei organizeaza o nunta cu fast, iar artista va purta la eveniment trei rochii de mireasa.…

- Pregatirile pentru evenimentul toamnei sunt pe ultima suta de metri. Intram, in minutele urmatoare, in culisele Nuntii si botezului in paradis. Va dezvaluim detalii in exclusivitate: cum vor arata rochiile de mireasa ale Andreei Balan si ce dans spectaculos pregatesc mirii.

- Meniul evenimentului ce va face deliciul invitatilor poarta amprenta inconfundabila a lui Chef Iulian Olaru. Aflata pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru petrecerea de nunta, eveniment ce va avea loc odata cu botezul micuței Clara pe 15 septembrie la Le Chateau, Andreea Balan a definitivat…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Andreei Balan cu George Burcea, iar artista a intrat deja in panica, avand in vedere ca mai are foarte multe de rezolvat. Mai mult, aceasta a declarat ca are 250 de invitați, insa invitațiile nu sunt gata. „Am o problema ca nu sunt gata invitațiile și ma enerveaza…

- Cea mai așteptata piesa a verii a fost lansata in sfarșit! Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și au scos prima piesa pe 2019 care cu siguranța va fi hit in cel mai scurt timp.

- Andreea Balan a depașit cu bine perioada grea din viața sa care a supus-o unor incercari majore și se pregatește de unul dintre cele mai așteptate și frumoase momente: acela in care va ajunge la altar in rochie alba de mireasa. Andreea Balan, in varsta de 35 de ani, și George Burcea, 31 de ani, au trecut…