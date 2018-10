Stiri pe aceeasi tema

- Situatie incredibila pentru Anda Ghita. Soacra lui Ionut Atodiresei a fost pusa intr-o situatie total neasteptata, la un hotel din Poiana Brasov. Anda Ghita a povestit destul de revoltata intr-un mesaj pe Facebook experianta ei la munte.

- Feli Donose mai are puțin și naște! Aflata pe ultima suta de metri cu sarcina, indragita artista a marturisit ca mama ei, dar și soacra o vor ajuta cu fetița. Ea se ințelege de minune cu mama lui Catalin, iubitul ei, și spune ca este norocoasa sa aiba o asemenea soacra. „Ma va ajuta mama, […] The post…

- Uraganul Florence lovește coasta de est a SUA, iar agresivitatea despre care avertizau specialiștii și-a facut simțita prezența Mai multe orașe din Carolina de Nord au fost inundate. Uraganul va ajunge in urmatoarele ore in celelalte state americane aflate sub avertizare, iar autoritațile se așteapta…

- Adrian Croitoru, antrenorul lotului masculin de judo, a fost suspendat din funcție. Decizia vine cu trei saptamani inaintea Campionatelor Mondiale din Azerbaidjan. Astfel, acesta nu se va mai ocupa de pregatirea sportivilor pentru importantul turneu. Croitoru a refuzat sa faca vreun comentariu pe aceasta…

- Viitorul a invins sambata fara drept de apel pe Gaz Metan Mediaș, 2-0, și trupa lui Gica Hagi parca s-a ”trezit” din letargia care o cuprinsese in debut de campionat. Motiv perfect pentru unii dintre jucatori sa sarbatoreasca și unde daca nu chiar pe litoral, in faimoasa stațiune Mamaia. (Super oferte…

- In cea mai recenta postare de pe contul sau de Facebook, Marian Godina, polițistul devenit cunoscut pentru postarile sale din mediul virtual, a transmis un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, dupa ce in ultima perioada a primit amenințari de la mai mulți oameni ai legii. Mai mult decat atat, polițistul…

- Fostul campion national la atletism, Dumitru Mihailescu, a fost gasit mort, astazi, intr-o camera de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum ii spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța. Primele verificari efectuate de polițiștii din Brașov arata…

