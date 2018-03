Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul in care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home in Romania. Controalele au evidențiat nereguli, așadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicații electronice sa remedieze in anumite termene problemele…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Aproximativ 150 de consilieri de probatiune din intreaga tara, membri ai Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP), vor protesta, miercuri 21 martie 2018, in intervalul orar 09:30 – 11:30, in fața sediului Institutului Național de Statistica, cu ocazia prezentarii bilanțului…

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.

- Viteza medie de download la internet a crescut pe parcursul anului 2017, astfel ca in semestrul II 2017 utilizatorii romani au experimentat viteze de download date internet fix in creștere cu 5,5% la nivel național și viteze de download date internet mobil mai mari cu 4,3%, fața de semestrul I 2017.…

- Viteza la internet e in continua creștere in Romania, fie ca vorbim de Orange, Telekom sau de alți operatori de servicii de internet fix sau mobil, conform noilor date ANCOM. ANCOM a dat publicitații noi date cu privire la viteza la internet din Romania și avem statistici atat despre conexiunile fixe,…

- Urmare a interesului public manifestat de rolul regional tot mai important jucat de compania nationala Transgaz pe piata gazelor din Europa, trebuie precizat si faptul ca procesul de alocare de capacitate in punctele de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale din Romania si tarile…

- "In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- HISTORY® difuzeaza in exclusivitate marți, 20 martie, de la ora 22:00, documentarul „Ascensiunea și declinul celui de-al Treilea Reich”. Construita din doua parți, „Ascensiunea” și „Declinul”, noua serie aduce in prim-plan cele mai importante momente din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial și evenimentele…

- Ministrul justiției iese la rampa cu o propunere cel putin indrazneata.Tudorel Toader sustine ca ministrul Justitiei ar trebui sa fie cel care il numește pe procurorul european, potrivit unui proiect de lege privind instituirea Parchetului European (EPPO), publicat pe site-ul ministerului. Citeste…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona. Dintre cele 15 melodii finaliste, doar una va fi desemnata, prin televot, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2018. Iesenii ii sustin pe Alexia &…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Comisarul european a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul anului curent.„Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor…

- Starul filmelor de actiune Steven Seagal, care a fost acuzat recent de viol, promoveaza o moneda virtuala denumita Bitcoiin 2Gen, transmite Gandul . „Mesaj de la echipa lui Steven Seagal Steven a devenit ambasadorul global pentru moneda virtuala Bitcoiin 2nd Generation. Urmeaza si alte informatii…

- Portabilitatea numerelor de telefon ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie. „Numarul utilizatorilor care au beneficiat de libertatea oferita de portabilitate a crescut semnificativ in ultimii…

- Tribunalul Cluj a emis un mandat european de arestare pe numele afaceristului Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita în dosarul în care a fost condamnat și fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, liberalul Horea Uioreanu. Bene…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedinte al UNJR, afirma ca singurul care i-a propus tangential ocuparea functiei de ministru al Justitiei a fost Sorin Grindeanu, lucru pe care ea l-a facut public la acel moment. Ea ii cere procurorului Mihaiela Iorga sa prezinte toate detaliile pe care le detine in legatura…

- INȘELACIUNE Zeci de polițiști și jandarmi din cadrul IPJ Vaslui au descins astazi, la primele ore ale dimineții, la palatului bulibașei rromilor, Petrea Sandu. Baietii acestuia sunt banuiți ca au inșelat toate companiile de telefonie mobila din Romania (Orange, Vodafone, Telekom), achiziționand…

- Orange, Samsung Electronics și Cisco anunța un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G. Aceasta va incepe in a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Astfel, Orange devine primul operator care efectueaza un test privind accesul clienților la rețeaua wireless 5G multi-vendor…

- Al doilea operator de pe piața de telefonie mobila din Romania, cu venituri de 182,3 milioane euro și 9.944.595 utilizatori, joaca la mai multe capete și discuta despre o fuziune care ar putea schimba radical locurile pe podium.Deși nu se afla la prima incercare, Vodafone a confirmat intenția…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega trage un semnal de alarma cu privire la intocmirea de liste transnaționale pentru viitoarele alegeri europene. ”Nu va lasați pacaliți!”, spune europarlamentarul pe pagina sa de socializare, atunci cand e vorba de ”redistribuirea locurilor ramase libere, ca urmare…

- Arbitrul telecom (ANCOM) a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicati electronice si servicii postale, in crestere cu aproape 25% fata de anul 2016, relatia contractuala cu furnizorul de comunicatii fiind principala nemultumire. Potrivit ANCOM, reclamatiile…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, sustine ca Sibiul este un oras sigur, cu cea mai mica infractionalitate, astfel ca poate organiza, in 2019, la o zi dupa Brexit,...

- Standardul 5G este pe cale sa revoluționeze lumea digitala și nu numai. Va fi mai mult decat un salt in materie de viteza de transfer a datelor pentru telefoanele mobile. Intr-adevar, vom vedea și asemenea imbunatațiri, iar predicțiile vorbesc despre viteze de transfer de 10 ori mai mari decat in prezent.…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Conform…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica propunerea de a scadea tarifele pe care furnizorul acceptor le datoreaza furnizorului donor pentru fiecare numar portat. „Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national…

- „O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din Romania inca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice, in unele dintre acestea fiind posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI). Potrivit ANCOM,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, filmele din cadrul MyFrenchFilmFestival sunt disponibile exclusiv online in Orange TV Go, intre 19 ianuarie si 19 februarie. Ajuns la editia cu numarul opt, MyFrenchFilmFestival este primul festival online de film francez accesibil publicului din Romania in mod gratuit.…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din Romania inca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice. Aceste localitați nu au beneficiat pana acum de masuri de intervenție publica in acest sens și nici nu s-au declarat intenții de investiții private in urmatorii…

- In aceasta prima zi a saptamanii s-a aflat, dinspre Cotroceni, ca seful statului a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate, adresata presedintelui CCR, Valer Dorneanu. Demersul are legatura cu infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Emanuel Ungureanu, omul care a depus prima plangere impotriva medicului Lucan, a dat cateva declaratii de presa in fata sediului DIICOT, unde este miercuri audiat de procurori in unul dintre cele mai mari cazuri de coruptie dupa anii '90. "Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…

- Sorin Grindeanu, noul presedinte al ANCOM, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde euro a comunicatiilor, a propus vineri scaderea tarifelor de terminare a apelurilor catre retelele mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut. Amintim ca arbitrul…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut sa demisioneze si a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin motiune de cenzura. Ulterior, a fost instalat la sefia ANCOM. Grideanu vorbeste acum despre relatia pe care o are, momentan,…