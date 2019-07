Stiri pe aceeasi tema

- Q Magazine prezinta in exclusivitate cererea de revizuire a sentinței, formulata de procurorul general Bogdan Licu in cazul micuței Sorina. Curtea de Apel Craiova este așteptata sa se pronunțe joi in acest caz. “Intr-o completare transmisa astazi de procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, catre…

- Doi copii au fost injunghiati, in timpul noptii de sambata spre duminica, la un festival de muzica populara din comuna Prejmer, judetul Brasov. Un tanar de 18 ani este suspectul principal, el fiind reținut de polițiști, conform MEDIAFAX. Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara, judetul…

- Decizie importanta in justiție pentru fostul șef al PRO TV, Adrian Sirbu, judecat in prezent in doua dosare penale dupa ce a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Intr-unul dintre acestea, mai exact dosarul Mediafax judecatorii de la Curtea de Apel București…

- Aproximativ 23.000 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera vor fi mobilizati zilnic, la nivel national in minivacanta de Rusalii. „In contextul minivacantei prilejuite de Sarbatoarea Rusaliilor, structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat o serie de masuri suplimentare pentru…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, intr-o conferința de presa, ca, dupa moartea polițistului din Timiș, dotarea Ministerului Afacerilor Interne este subiectul care poate fi in continuare dezbatut. “Dar oare trebuie sa-mi dau demisia pentru ca am adus cel mai mare buget…

- Fostul procuror DNA Doru Țuluș a caștigat in instanța procesul cu Laura Codruța Kovesi, in care a contestat ordinul de revocare din instituție. Astfel, magistrații au decis ca Țuluș a fost dat afara abuziv. Curtea de Apel a decis, pe 5 iunie 2019, anularea ordinului de revocare emis de fosta șefa a…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis de conducere sambata noapte dupa ce a fost prins de politisti ca circula cu 103 kilometri/ora in Bucuresti. Surse din poliție, citate de Mediafax, au precizat ca viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost sanctionat de politisti…

- Disputa dintre Clubul Sportiv Universitatea Craiova, echipa finanțata de Mihai Rotaru și care evolueaza in Liga 1, și Fotbal Club Universitatea Craiova, echipa patronata de Adrian Mititelu, continua cu un nou proces care se va derula la Curtea de Apel București. Pe 15 mai, magistrații bucureșteni vor…