- Anchetatorii au reluat, miercuri, verificarile la locuința lui Gheorghe Dinca, acolo unde acesta a spus ca a ucis doua tinere. Anchetatorii au mers și miercuri la casa lui Gheorghe Dinca, pentru a cauta noi probe.Luni, procurorii DIICOT au gasit un sac cu oase și cenușa in padurea in care…

- Anchetatorii de la Caracal au revenit la lanul in care Gheorghe Dinca a susținut ca a aruncat telefonul Luizei Melencu, fata rapita in luna aprilie.Citește și: Alexandru Cumpanașu a EXPLODAT dupa ce o femeie a ACUZAT ca Dinca cerea taxe de protecție in Italia Dinca le-a spus oamenilor…

- Polițiștii și procurorii au inceput, duminica dimineața, o noua zi de cercetari la casa lui Gherghe Dinca. Cu o zi in urma, anchetatorii au ridicat fragmente osoase și probe biologice, dar nu au gasit inca telefonul Luizei, cea de-a doua fata disparuta.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- De cateva zile, circula informația ca investigatorii au gasit unul sau mai multe buncare in curtea din Caracal unde Gheorghe Dinca le-a ținut și ucis pe cele doua fete de 15 și de 19 ani. ”Am verificat casa și curtea și nu exista nici un buncar”, a explicat unul dintre cei care face parte din echipa,…

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a facut declaratii sambata seara, la sfarsitul unei zile in care anchetatorii au efectuat noi cercetari la locuinta lui Gheorghe Dinca, in Caracal.

- Anchetatorii au identificat, in urma perchezițiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dinca, alte fragmente osoase și probe biologice care urmeaza a fi analizate din punct de vedere genetic și antropologic, informeaza reprezentantul DIICOT. Percheziția va fi reluata sambata. „In urma perchezițiilor…

- Anchetatorii au ridicat noi ramasite de oase din curtea lui Gheorghe Dinca. "Au fost identificate fragmente osoase ce vor fi analizate. Activitatea se va sista, urmand ca zilele urmatoare sa continuam percheziția domicliara”, anunța DIICOT. La casa lui Gheorghe Dinca s-au gasit și probe biologice.

- Anchetatorii au gasit, vineri dupa-amiaza, in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca, noi fragmente osoase si probe biologice si au confirmat ca telefonul Alexandrei a fost gasit in urma indicatiilor frunizate de Dinca