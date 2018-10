In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Unteanu in urma ședinței Parlamentului European in care a fost dezbatuta situația justiției din Romania.

Adevarul:

Poate exista ceva mai grav decat nivelul de rusinare a Romaniei pe care l-am vazut azi in Parlamentul European ? Ba da, ce urmeaza. Si asta trebuie sa ne ingrijoreze si sa ne exaspereze.cu exactitatea ceea ce ati auzit sau vazut astazi in Parlamentul European punand in balanta cea mai importanta dintre observatii: TOATE marile grupuri parlamentare,…