- Ministerul Apararii nu a semnat contractul cu americanii de la General Dynamics pentru achizitia transportoarelor blindate Piranha V, desi ministrul Mihai Fifor declarase ca tranzactia se va parafa pana la finalul anului, anunta TVR. Cele mai recente informatii de la Minister arata ca nu s-au incheiat…

- Judecata in dosarul ”Gazeta” s-a incheiat! Dupa 11 ani in care dosarul a fost anchetat, Curtea de Apel Galati a decis achitarea tuturor inculpatilor. DIICOT a pierdut definitiv in dosarul Gazeta! Liviu Man, directorul Gazeta de Cluj, vorbeste intr-un interviu despre ce au insemnat cei 11 ani pentru…

- Aflat la Parlament si raspunzand unor intrebari ale presei, Mihai Tudose a facut referire si la ultima data in care a stat de vorba cu primul om in stat. “Ultima data am vorbit cu dl presedinte la CSAT, atunci a fost si discutia despre Buget”, a dezvaluit premierul. Ultima sedinta a Consiliului Suprem…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…

- Invitatia a fost transmisa in urma cu o saptamana de presedintele Comisiei de aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu. Acesta a explicat ca a convenit cu Carmen Dan data audierii, in functie de agenda acesteia. "Am convenit impreuna sa ne vedem aici, la comisie, pentru tema pentru care…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a aprobat, marți, Planul de intrebuințare a forțelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni și operații in afara teritoriului statului roman in anul 2018. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, Ministerul Apararii…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste in sedinta, marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe agenda discuțiilor aflandu-se Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei, care vor fi trimise in misiuni, in afara țarii precum și stadiul indeplinirii…

- Primul sistem Patriot va ajunge in Romania in a doua jumatate a anului 2019, urmand ca in 2020 sa fie perfect operational, a declarat sambata, la Arad, ministrul Apararii, Mihai Fifor. El a subliniat ca prin alocarea, in acest an, a 2% din PIB Apararii, din care 48% pentru inzestrare, Romania a aratat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Francezii de la MBDA, cel mai mare producator european de rachete, vor sa intre in lupta pentru bugetul apararii Romaniei. Consorțiul vrea sa vanda rachete cu raza scurta de acțiune si sa echipeze cu tehnica de lupta cele doua fregate din dotarea fortelor navale, dar si corvetele pe care Romania urmeaza…

- Plenul Senatului a dezbatut, luni, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot. Proiectul a fost adoptat cu 100 voturi pentru și un vot impotriva. Proiectul…

- Doi dintre ministrii Cabinetului Tudose au fost in prima parte a acestei zile la Parlament, unde s-a dezbatut, in Comisia pentru Aparare din Senat, proiectul ce prevede achizitia de rachete Patriot pentru inzestrarea Armatei autohtone. Este vorba despre social-democratul Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, spune ca l-a asigurat pe secretarul de stat american Rex Tillerson ca luni Comisia de aparare a Senatului va da raport proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei, prin care se vor achiziționa șapte sisteme de rachete sol-aer Patriot,…

- Achizitia primului sistem de rachete Patriot va fi supusa la vot, luni, in Senat. Marti, proiectul va ajunge la Camera Deputatilor, unde se va da votul final. UPDATE 12.31: Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia…

- "Romania trebuie sa-și onoreze angajamentele pe care și le-a asumat fața de NATO și partenerul sau strategic, SUA. Achiziția sistemului de rachete Patriot va intari securitatea țarii noastre și a flancului sud-estic al NATO. Este important ca proiectul privind achiziția de rachete Patriot, adoptat…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coaliție în Germania au eșuat dupa ce Partidul Democraților Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discuții, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%,…

- Planul de reforma s-a concretizat cu anumite schimbari de asa natura incat niciun salariu net sa nu scada, iar pensiile sa creasca, a declarat premierul Mihai Tudose, miercuri, la Congresul National CNSRL Fratia, informeaza agerpres.ro. "Am venit si cu drag, nu din obligatie, si cu recunostinta…

- UPDATE ORA 07:06 Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit in noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit orice tentativa de lovitura de stat contra stapanului absolut al țarii din 1980, transmite…

- Președintele Igor Dodon continua sa creada ca cea mai buna soluție pentru soluționarea diferendumului transnistrean este federalizarea R. Moldova. Pentru ca Tiraspolul sa accepte aceasta soluție, Dodon le promite separatiștilor ca vor avea propriul președinte, parlament, guvern, dar și drapel. „Toți…

- Noi dezvaluiri facute de fostul colonel SRI Daniel Dragomir. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la romanialibera.ro, Daniel Dragomir a dezvaluit faptul ca din 2013 s-au cheltuit sume imense cu activitați de anticorupție și de diminuare a evaziunii fiscale și, în…

- Investitorii chinezi care au cumparat de la kazahi o parte din grupul Rompetrol au venit sa se intalneasca la Bucuresti cu premierul Mihai Tudose si cu ministrul Energiei Toma Petcu si ministrul Finantelor Ionut Misa. La intalnire au participat atat investitorii kazahi de la KazMunayGas,…

- Republica Moldova, aflata la ora actuala fara o Strategie Nationala de Aparare aprobata de președinte, este ușor șantajabila de Rusia, dificila pentru securitatea euro-atlantica, sensibila pentru Uniunea Europeana și poate prea departe pentru SUA, scrie qmagazine.ro Geostrategia Rusiei Înca…

- "Primul lucru legat de declaratiile rezervistului...el trebuie sa treaca pe la un control psihologic sa vedem daca e sanatos. Daca spui asa ceva despre armata lucrurile sunt deja grave. Singurii care au incercat sa fraudeze alegerile au fost cei din PSD...cei de la CCR au avut o ingaduinta foarte…

- "Vom discuta cu premierul, am pregatit un material pentru a se ști exact radiografia armatei romane, urmand sa stabilim pașii pe care ii vom face. Categoric vom face angajari, au ieșit foarte mulți oameni la pensie, au ieșit ofițeri, mulți din zona de comanda. Trebuie sa ințelegem ca sunt arme unde…

- Guvernul, prin MApN, va incerca sa acopere in acest an doua dintre cele opt programe de inzestrare a Armatei aprobate de Parlament și CSAT, și anume achiziția primului sistem de rachete Patriot și implementarea acordului de cooperare industriala cu General Dynamics pentru producerea de transportoare…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a aprobat, marți, participarea Romaniei la inițiativa Uniunii Europene in domeniul apararii, a anunțat Administrația Prezidențiala. * Reuniunile CSAT din perioada 2015-2017 (cronologie) "Consiliul a analizat tema referitoare…

- Ministerul Apararii a anuntat ca va cumpara doua transportoare blindate - Piranha 5 si Agilis. Primele vehicule americane produse de General Dynamics vor intra in dotarea fortelor romane pana la sfarsitul anului, potrivit TVR. Mihai Fifor a declarat la postul public ca armata va cumpara in viitor si…

- Premierul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis de cand i-a trimis propunerile de ministri si a spus ca va discuta azi cu seful statului in contextul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), fara a avea insa programata o intalnire separata…

- Premierul Mihai Tudose și vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns marți, la ora 12.00, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților.Discuțiile dintre cei trei au loc cu doar doua ore inainte de Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, de la Cotroceni, la care trebuie sa participe și premierul.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, incepand cu ora 14.00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi figurand Cooperarea structurata permanenta - PESCO si implicatiile pentru Romania.

- Falck-Schmidt a incheiat un parteneriat cu americanii de la General Dynamics pentru a produce transportoare blindate 8x8 pentru armata daneza. Recent, General Dynamics a incheiat un parteneriat asemanator cu Romarm – UMB, pentru productia a 227 Piranha 5 destinate Armatei romane.

- “Domnul Dragnea, cel care a blocat personal achiziția de corvete pentru Marina Romana, a vorbit astazi despre necesitatea de a face achiziții militare pentru securitatea la Marea Neagra. Cat de ipocrit puteți fi, domnule Dragnea?”, intreaba retoric deputatul liberal. Deputatul PNL…