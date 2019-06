ANAF va pune poprire in conturile bancare doar pentru sumele datorate ANAF va pune poprire in conturile bancare ale firmelor sau persoanelor executate silit doar pentru sumele datorate statului, nu pe toata sumele cum se procedeaza in prezent.



Totodata, ridicarea popririlor se va face in timp real, prevede un proiect de ordonanta pregatit de Ministerul de Finante.



"Intentionam sa introducem aceasta masura in cel mai scurt timp. Scopul, la fel ca in cazul altor masuri adoptate deja sau pe care le am in vedere ca ministru al Finantelor, este de a aseza pe baze normale, nu de forta, relatia ANAF cu mediul de afaceri si contribuabilii", a declarat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

