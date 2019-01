Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar doua zile inainte de recepție, Monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia a putut fi vazut de localnici și turiști deopotriva, dupa ce sambata toate schelele au fost date jos. Construcția realizata din piatra a fost „botezata” de albaiulieni „monumentul Facebook”. Scuptorul Mihai Buculei, cu ajutorul…

- Eveniment Majorari continue de salarii: Functionarii publici au salarii cu 60% mai mari decat media pe economie. In urma cu 10 ani, castigau cu 40% mai mult decat angajatii cu salariul mediu Tweet Print Mail Autor: Adelina Mihai astazi, 19:55 5 Salariul mediu net din administratia publica…

- Un start-up pe zi O familie s-a intors din Italia pentru a-si dezvolta propria afacere in satul natal din Salaj Tweet Print Mail Autor: Florentina Nitu astazi, 17:30 1 „Am investit 150.000 de euro in business, bani pe care i-am castigat in 15 ani de munca in strainatate“ Cristina…

- Energie Alberto de Paoli, grupul Enel: Am redus investitiile in distributie in Romania aproape la jumatate, din cauza reglementarilor din energie Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 15:28 6 Oficialii grupului italian Enel, distribuitor si furnizor…

- Companii Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania: Doar 20% dintre companii considera conditiile de a face business in Romania ca fiind favorabile, iar 34% spun ca sunt nefavorabile Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:54 0 Doar 20%…

- Companii PwC: Romania ocupa locul 49 din 190 intr-un top al sistemelor de impozitare, cu o rata de taxare de 40% si un timp de comformare de 163 de ore Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:09 7 Romania ocupa locul 49 la nivel mondial intr-un clasament realizat…

- Energie Black Sea Oil & Gas semneaza cu Engie un contract pe 10 ani pentru livrarea de gaze naturale din proiectul MGD Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 09:31 0 Black Sea Oil & Gas, detinuta de Carlyle International Energy Partners si Banca Europeana…

- România lucreaza la modernizarea armamentul militar autohton. Iar în fabrica de Arme din Cugir totul merge la foc continuu. Specialistii de acolo au conceput un nou pistol-mitraliera, pe scheletul celebrului AKM, în colaborare cu Ministerul Apararii Nationale. Arma va fi folosita…