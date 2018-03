Ambasadoarea Frantei in Romania vine la Cluj sa vorbeasca despre "Orase durabile"

Stiri pe aceeasi tema

- Ne dorim ca dezvoltarea comunitatilor in care traim sa fie durabila, dar cum facem concret acest lucru ? Peste 130 de participanti veniti din toate sferele sociale si de activitate, precum si 30 de experți in administrație publica, din Franța, Romania si Polonia, vor dezbate posibile raspunsuri la…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei M.A.M.E, care ofera sprijin copiilor cu afectiuni oncologice si alte probleme grave, si ai Asociatiei Suport Mastocitoza Romania, in vederea identificarii unor masuri concrete destinate sustinerii…

- Din comoditate sau din alte motive, unii resiteni prefera sa-si arunce pungile cu gunoi menajer in cosurile de gunoi stradale sau sa le insire in zona acestora. Numarul mare de asemenea cazuri face autoritatile sa creada ca, din nefericire, situatia a devenit deja un obicei pentru mai multi…

- Alba Iulia continua seria remarcabila de reușite administrative care plaseaza municipiul nostru in cercul select al inițiativelor premiate la cel mai inalt nivel. Cea mai recenta recunoaștere a unor astfel de eforturi a venit in cadrul Business Review Awards Gala 2018, acolo unde comunitatea albaiuliana…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Viorel Salan, a declarat, marți, ca in cadrul audierii s-a discutat despre certificatele ORNISS, subliniind ca accesul la arhiva SIPA „era in sarcina ANP-ului (Administrația Naționala a Penitenciarelor)”.

- Lucrarile de executie au inceput in urma cu aproximativ doua saptamani si, daca vremea nu le-ar fi fost potrivnica, muncitorii le-ar fi incheiat chiar mai repede de atat. Tot de marti, „detinatorii de masini electrice, resiteni sau care tranziteaza municipiul se pot bucura de o statie de…

- Orasele Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Pitesti sunt cele mai cautate orase din Romania, asa reiese din studiul “Orase si cartiere din Romania”, publicat de platforma online Storia.ro. Informatiile au fost culese online, timp de zece luni de zile, pe baza unui chestionar la care au raspuns 260…

- Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate de romani cele mai curate orase din Romania, se arata intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Reprezentanții municipalitații din Alba Iulia au transmis, miercuri, in jurul orei 20.20 ca, pe mai multe artere din oraș, se impraștie sare și material antiderapant. Acțiunea se desfașoara cu ajutorul a doua utilaje. Post-ul Alba Iulia, miercuri seara: se impraștie sare și material antiderapant pe…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana organizeaza a sasea editie a conferintei Cities of Tomorrow - eveniment de top ce reuneste mediul de afaceri cu administratia locala si centrala, arhitecti, urbanisti si societatea civila din Romania. Evenimentul va avea loc marti, 27 februarie 2018, incepand…

- Vizavi de schimbarile intervenite la nivelul bugetului municipiului Resita, primarul Ioan Popa a subliniat faptul ca, incepand de anul acesta, dintr-un total de aproximativ 30 de milioane de euro, urbea a ramas fara zece, bani care sunt, de fapt, ai profesorilor. Aceasta suma este achitata acum dascalilor…

- Tabara Internaționala de Grafica-Sebeș (1-11 mai 2017) Tabara Internaționala de Grafica de la Sebeș reprezinta un eveniment singular in județ și este printre puținele din țara dedicate acestui segment artistic. Din punctul meu de vedere aceasta tabara va valorifica la un nivel profesionist abordarile…

- Clujul, gazda a Intalnirilor Europene din Transilvania Peste 20 de experti in administratie publica, din Franta si din Romania, vor lua cuvantul in cadrul celei de-a opta editii consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie la Cluj Napoca si pe 15 si 16 martie…

- "Orase durabile" - este tema celei de a VIII-a editii consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania, care va avea loc miercuri la Cluj-Napoca, iar joi si vineri la Alba Iulia si la care sunt asteptati sa participe peste 20 de experti in administratie publica din Franta si Romania. Potrivit unui…

- Peste 20 de experți in administrație publica, din Franța și din Romania, vor lua cuvantul in cadrul celei de-a opta ediții consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie la Cluj Napoca și pe 15 și 16 martie 2018 la Alba Iulia. Printre personalitațile care…

- Astazi a avut loc un simulacru de dezbatere publica privind bugetul local al municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei tentative de democrație participative, Mircea Hava a organizat o adevarata baricada prin care sa-i impiedice pe oameni sa interpeleze administrația locala cu privire la ”avuția” orașului.…

- Sambata a avut loc un simulacru de dezbatere publica privind bugetul local al municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei tentative de democrație participative, Mircea Hava a organizat o adevarata baricada prin care sa-i impiedice pe oameni sa interpeleze administrația locala cu privire la ”avuția” orașului.…

- Zilele trecute, aceasta grupare semi-anonima, denumita generic “consilierii locali PSD”, sarea curajos in presa la gatul primarului Mircea Hava, pentru ca mai apoi, in ședința de Consiliu Local, sa aiba doar doi reprezentanți cuminți și stanjeniți de materialul scris anterior in numele lor. Puși fața…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Lucrarile de reconstructie a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 peste 100.000 de romani transilvaneni s-au adunat pentru a proclama Unirea cu Romania, vor incepe in aprilie, primarul Mircea Hava dand joi asigurari ca vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. "Dorim sa reconstruim…

- Un bust al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, va fi amplasat in Parcul Unirii din Alba Iulia, in zona pasajului, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, primarul Mircea Hava. Pe langa acesta, va fi amplasat și un bust al lui Alexandru Vaida Voievod, dar…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, joi, intr-o conferința de presa, ca Parcul Unirii va fi reconstruit astfel incat sa reziste inca cel puțin o suta de ani. ”Dorim sa reconstruim parcul Unirii, cu Monumentul, cu tot ceea ce o sa fie acolo, pentru inca minim 100 de ani, pentru ca…

- „Impreuna cu primarul municipiului Reșița, domnul Ioan Popa, astazi, am primit vizita reprezentanților companiei germane Rheinmetall Group, la sediul Palatului Administrativ. Discuțiile purtate cu delegația condusa de domnul Martin Rill s-au axat pe oportunitațile de investiții la S.C. Arsenal…

- Locuitorii zonei s-au plans nu o data de starea precara a drumurilor, inrautațita de fiecare din sapaturile facute in numele rețelelor edilitare, in special pentru apa. Constructorii au venit, au ravașit strazile și au lasat in urma lor depozite de materiale de construcții și… ulițe…

- Incendiu puternic sambata dimineata la Resita. Cinci persoane au fost evacuate dupa ce o locuinta a fost cuprinsa de flacari. Reprezentantii ISU Caras-Severin au precizat ca incendiul a fost anuntat in jurul orei 4, iar trei echipaje de stingere a incendiilor si un echipaj SMURD s-au deplasat de urgenta…

- Ambasada Franței in Romania și filiala din Cluj-Napoca a Institutului Francez din Romania organizeaza a opta ediție consecutiva a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie in Cluj și pe 15 și 16 martie 2018 in Alba Iulia. Tema ediției de anul acesta este „Orașe durabile”,…

- Politistii de imigrari din Alba, in urma actiunilor intreprinse in cursul lunii ianuarie 2018, au depistat 9 cetateni straini in situatii ilegale. Au fost emise 2 decizii de returnare și aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 22.000 de lei. Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari…

- In urma controlului efectuat de polițiștii de la imigrari la o societate comerciala din municipiul Alba Iulia, cu obiect de activitate fabricarea produselor de panificatie, au fost depistati cei 2 straini din Kosovo, care desfasurau activitati lucrative fara a deine aviz de angajare. Reprezentantii…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat, in cadrul sedintei, ca tabletele au fost cumparate pentru a se reduce consumul foarte mare de hartie necesara pentru tiparirea dosarelor de sedinta pe care le primesc fiecare consilier. Hava si-a ironizat colegii spunandu-le ca trebuie…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza pentru acest an o crestere de 15% a afacerilor fata de anul trecut, cand cifra de afaceri a companiei a ajuns la 25,7 mil. euro. Reprezentantii companiei spun ca in continuare…

- Reprezentanții primariei municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca joi, 25 ianuarie, in poligonul de de la Micești au loc distrugeri cu material real, iar accesul populației in vecinatatea zonei este interzis. ”UM 01684 informeaza ca in data de 25.01.2018 intre orele 09.00-14.00 se executa distrugeri…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a anunțat, marți, intr-o postare pe Facebook, ca mașinile parcate neregulamentar vor fi ridicate, cel mai probabil, din februarie, precizand ca cei care vor greși au bani sa-și rascumpere greșeala. ”Sa ii punem la respect pe cei care descaleca din mașina direct…

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Incepand de astazi, strada Gladiolelor din Alba Iulia va fi cu sens unic și se va circula dinspre Bulevardul Transilvaniei pana in strada Lalelelor. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. „Cum nicio frunza nu are aceeași culoare cu alta, cred ca nu sunt doi oameni care…

- Ziua Mondiala a Rezervatiilor Naturale a fost marcata, joi, la Universitatea "Eftimie Murgu" (UEM) din Resita, printr-o dezbatere despre protejarea acestor spatii si prin prezentarea de modele de dezvoltare turistica, la care au participat institutii si ONG-uri din Caras-Severin cu atributii in acest…

- EXCLUSIV Ce nereguli a gasit CNAIR la Autostrada Turda - Sebes + Factura URIASA la curent, pe decembrie - GALERIE FOTO A venit prima factura pentru energie electrica la tronsonul al treilea al A10 si este piperat. Reprezentantii CNAIR urmeaza sa decida daca tronsonul al treilea al Autostrazii…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a participat la sediul Organismului Intermediar Regional din Timisoara, la intalnirea de lucru organizata de conducerea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) cu reprezentantii Organismelor Intermediare Regionale…

- Ioan Popa, proprietarul companiei Transavia, cel mai mare producator de carne de pasare de pe plan local, a investit in 2017 aproximativ 15 milioane de euro intr-un complex turistic de lux si un teren de golf, dezvoltate pe o suprafata de circa 67 de hectare in localitatea Teleac, aproape de Alba Iulia.…

- Peste 2.000 de persoane s-au adunat in noaptea dintre ani in Piața Cetații din Alba Iulia pentru a asista la spectacolul de artificii corelate pe muzica, care a fost fotografiat, dar mai ales filmat, de foarte mulți dintre ei. La final, au primit calendare personalizate și s-au reintors acasa sau la…

- Reprezentanții tinerilor medici care au obținut punctaj de promovare la cursurile de rezidențiat intre anii 2015-2017, dar care nu au inca loc ori post, s-au intalnit joi, 28 decembrie a.c., cu Ministrul Sanatații, Florin Bodog. In urma discuțiilor, Bodog a spus ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor…

- UPDATE O intalnire importanta a avut loc in Guvernul Romaniei. Reprezentanții a 43 de organizații civice au mers la Palatul Victoria sa discute cu premierul Mihai Tudose, nemulțumiți de schimbarile aduse legilor justiției. În Ajunul Crăciunului reprezentanții protestatarilor, grupați…

- Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia in calitate de partener in cadrul proiectului implementat de catre Asociația Vitas Romania din Timișoara, devine beneficiarul unui sistem interactiv performant, un echipament de tip tabla interactiva, un videoproiector și un suport pentru videoproiector.…

- Dezbaterii in comisii asupra bugetului de stat Dezbateri prelungite pâna aproape de miezul noptii în Comisiile reunite de buget si finante ale celor doua Camere, însa, cu toate acestea, parlamentarii nu au reusit sa dea raportul final asupra proiectului bugetului de stat…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, primarul orașului Cugir, Adrian Teban, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Dumitru Fulea, directorul Muzeului Național al Unirii, Gabriel Rustoiu, alaturi de cateva zeci de cetațeni din oraș și turiști au scris in Cartea de Condoleanțe deschisa…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a scris, joi, in cartea de condoleanțe deschisa in memoria Regelui Mihai, ca ”am pierdut pe cel mai important om al Romaniei”. „Sincere condoleanțe. Am pierdut pe cel mai important om al Romaniei. Spiritul ramane. Alba Iulia ramane alaturi de Casa Regala…