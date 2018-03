Ambasada Turciei din Danemarca, atacată cu cocktailuri molotov Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters.



In momentul producerii incidentului, cladirea era goala. A inceput ancheta



Un reprezentant al politiei daneze a declarat pentru Reuters ca a fost declansata o ancheta si ca deocamdata nu a fost arestata nicio persoana in acest caz, relateaza Agerpres. Autoritațile daneze au pornit ancheta pentru identificarea celor vinovați pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

