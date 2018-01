Stiri pe aceeasi tema

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar doi dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV. Salvatorii au recuperat doua persoane ranite, care se afla in afara pericolului. Una dintre ele a fost…

- Turistii care merg pe munte in acest inceput de an sunt sfatuiti de catre cei de la Salvamont sa stea departe de traseele de creasta din cauza pericolului reprezentat de avalanse. Ion Timis, seful Salvamont Borsa, a declarat, pentru Infomm.ro, ca traseele de creasta sunt inchise tocmai din aceasta…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anutat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Din cauza cetii dense, manevrele pentru transportul ...

- Din cauza condițiilor meteorologice autoritațile au inchis circulația pe mai multe drumuri naționale din Romania. De asemenea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu o atenție sporita, deoarece vizibilitatea este redusa chiar și sub 50 de metri in unele zone.

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Respectați legislația rutiera in vigoare. Pe langa riscul pentru dumneavoastra și ceilalți participanți la trafic, in cazul in care circulați pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, riscați sa fiți amendați și se va reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al…

- Salvamont Romania transmite ca zonele vizate sunt cele la peste 1800 de metri. „Sub aceasta altitudine, in zonele cu depunere de zapada, riscul producerii de avalanse este moderat. Turiștii care doresc sa practice sporturi de iarna in zona montana din exteriorul statiunilor turistice…

- Pericolul este prezent in special de la altitudini mai inalte de 1.800 de metri, in condițiile in care stratul de zapada masoara, in medie, peste 35 de centimetri, dar și in zonele viscolite, de pe vai, unde ninsoarea depusa poate atinge chiar și un metru. "Este un pericol iminent de avalanșa…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire la…

- In cursul zilei de ieri, pana seara, a continuat sa ninga in zona montana, iar stratul de zapada a crescut cu pana la 20 cm. Vantul a prezentat intensificari susținute, cu viteze care au depașit la rafala 100 km/h, viscolind zapada și formand depozite insemnate in zonele adapostite. In acest moment,…

- Condițiile meteo nefavorabile, caderile de zapada și copacii rupți sub greutatea omatului au provocat mari probleme in ultimele ore. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bistrița, trei trenuri de calatori au fost blocate și sute de oameni au ramas fara energie electrica.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. Pe numeroase ...

- Vantul a batut ieri, in Ranca, cu peste 70 de km pe ora, temperatura a scazut la minus 7 grade Celsius, iar angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu au fost nevoiți sa acționeze cu mai multe utilaje in zona montana, din cauza viscolului zapada din decor fiind antrenata pe carosabil.…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza cetatenii si participantii la trafic ca, in cursul diminetii de miercuri, 6 decembrie, ora 8.00, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, neexistand drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere. Read More...

- Mai multe sectoare de drumuri judetene din Cluj sunt afectate de ninsori si polei, intervenindu-se cu zeci de utilaje pentru împrastierea de material antiderapant, au informat marti reprezentantii Consiliului Judetean (CJ). ''Pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal,…

- Turistii sunt avertizati ca este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse, la peste 1.600 de metri altitudine, in muntii Fagaras, fiind vizata si Balea Lac. Pe de alta parte, la o inaltime mai mica de 1.600 de metri in masivul Fagaras riscul…

- Pericol de avalansa in muntii din regiunile Ivano-Frankivsk si Transcarpatia din Ucraina. Serviciul pentru Situatii de Urgenta din tara vecina a emis o avertizare de gradul trei in acest sens, pe o scara de pana la cinci.

- Politistii maramureseni atrag inca o data atentia cu privire la respectarea legislatiei in domeniul rutier si recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu viteza adaptata conditiilor de trafic si meteo! Avand in vedere faptul ca este posibil ca partea carosabila sa fie umeda ori acoperita…

- Avalansa care i-a surprins vineri pe cei trei salvamontisti voluntari care urcasera in Muntii Calimani, pe varful Pietrosu, unde urmau sa arboreze drapelul Romaniei, de Ziua Nationala, a fost deosebit de puternica. In zona in care a avut loc avalansa, stratul de zapada care a fost antrenat in cadere…

- Turistul ramas vineri sub avalansa care a avut loc in Masivul Parang a decedat, el fiind tarat de zapada pe o lungime de aproximativ un kilometru, pe o vale ingusta si abrupta din zona Varfului Carja (2.405 m). "Turistul, in varsta de 38 de ani, a fost scos de prietenii lui din zapada care l-a tarat…

- Avalanșa in Munții Parang, vineri, 1 decembrie. O persoana este cautata de salvamontiști, dupa ce a fost suprinsa de o avalanșa care a avut loc in masivul Parang, sub varful Carja. O echipa de salvamontiști din baza Salvamont de la Rusu se indreapta catre locul incidentului. Alte echipe de intervenție…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza cetatenii si participantii la trafic ca, in cursul diminetii de marti, 28 noiembrie, la ora 8.30, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal, adaptata conditiilor meteorologice specifice acestei perioade.

- Risc de avalanșa in Munții Fagaraș, la Balea Lac. Meteorologii sibieni au anunțat luni risc insemnat, de gradul trei, de producere de avalanșe la peste 1.600 de metri altitudine in munții Fagaraș, fiind vizata și zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 83 de centimetri. Sub 1.600 de metri in munții…

- Meteorologii au emis alerta de avalanșa, valabila pana sambata seara, cel puțin. Riscul este insemnat (nivel 3) in Fagaraș și moderat (nivel 2) in Bucegi. Intr-o postare recenta, salvamontiștii din Bușteni le arata turiștilor de ce nu trebuie sa se aventureze pe munte, in aceasta perioada, și cat de…

- In urma ninsorilor din ultimele ore, riscul de avalansa este de gradul 3, insemnat, la altitudini peste 1800 de metri si de gradul 2 la altitudini inferioare. Stratul de zapada masurat la statia meteo Balea Lac si la Cota 2000 Transfagarasan, are 67 de centimetri. In continuare, toate traseele montane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza rasturnarii pe carosabil a unui autotren, circulatia pe DN3 este oprita total la km 18, in zona localitatii ilfovene Branesti. Evenimentul a avut loc in jurul orei ...

- Mai multe drumuri nationale din tara vor inchise complet sau partial din cauza conditiilor meteorologice. Exista restricti de circulatie si in judetul Teleorman, pentru efectuarea unor lucrari de refacere la o cale ferata.

- "Pe fondul vremii relativ calde si al temperaturilor in mare parte pozitive, stratul de zapada din etajul altitudinal 1700-2200 m va continua sa scada usor, iar la peste 2200 m nu va prezenta variatii semnificative. Stratul de zapada este in mare parte stabilizat, dar, pe pantele mai inclinate, prin…

- "Pe fondul vremii relativ calde și al temperaturilor in mare parte pozitive, stratul de zapada din etajul altitudinal 1700-2200 m va continua sa scada ușor, iar la peste 2200 m nu va prezenta variații semnificative. Stratul de zapada este in mare parte stabilizat, dar, pe pantele mai inclinate, prin…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, circulatia rutiera a fost oprita pe cateva drumuri nationale importante. De asemenea, si pe podul Agigea exista restrictii de circulatie. Atentie in trafic!

- In urma avertizarilor de cod galben si portocaliu, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat probleme in 18 localitati din 12 judete ale tarii, dar si in Bucuresti, fiind vorba despre acoperisuri si elemente de fatada dislocate, arbori si stalpi rupti de vant si autoturisme avariate, potrivit unui bilant…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marti, 31 octombrie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene inchise sau blocate, circulatia rutiera desfașurandu-se in condiții normale. Read More...

- A venit iarna la munte. A cazut zapada multa in weekend, iar vantul napraznic o viscolește. Din acest motiv, traficul rutier și ferovial este mult ingreunat. Poliția Romana a actualizat situația din toata țara. Informați-va inainte de a pleca la drum! Este zapada la munte, dar și pe toate…

- Iarna a adus deja probleme in mai multe zone din țara. Zapada depusa pe șosele da mari batai de cap șoferilor. In Harghita, un drum național a fost deja inchis, iar in judetul Maramures, abia se circula. Mai multe masini au ramas inzapezite, iar alti zeci de soferi au facut cale intoarsa pentru ca nu…

- Circulatie inchisa pe DN 12 C intre Gheorghieni si Lacu Rosu si DN 13 B intre Praid si Joseni, judetul Harghita. Copaci cazuti pe carosabil din cauza vantului puternic Astazi, 29 octombrie 2017, incepand cu ora 12:30, circulatia rutiera a fost inchisa temporar pe DN 12C, intre localitatile Gheorghieni…

- Codul portocaliu de vant puternic și ninsori viscolite și-a intrat pe deplin in drepturi, mai multe drumuri naționale sau județene fiind afectate in zonele de munte ale județelor Maramureș și Bistrița-Nasaud. Dupa ninsori vin și inundațiile, spun meteorologii. Copaci doborați și circulație restricționata…

- Traseele montane aflate la peste 1.500 de metri altitudine in Munții Fagaraș au fost inchise sambata din cauza condițiilor meteo, a declarat pentru AGERPRES șeful Salvamont Sibiu, Adrian David. Stratul de zapada masoara 10 centimetri lânga stația meteo de la Bâlea Lac,…

- Toate traseele montane din județul Argeș au fost inchise, sambata, din cauza zapezii viscolite care depașește in unele zone grosimea de 40 de centimetri. Directorul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, Ion Sanduloiu, a anunțat ca, în urma ninsorilor cazute…

- Douasprezece alpiniști au murit și alți cinci sunt dați disparuți in urma unei avalanșe care s-a produs pe muntele Otgontenger, din centrul Mongoliei, potrivit agenției de presa Montsame.. La 21 octombrie a fost raportata dispariția a 17 alpiniști, astfel incit echipele de salvare au fost trimise…

- Noi vești venite și in aceasta dimineața de la polițiști! Mai exact, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Cluj, pe DN1C, intre localitatile Cluj-Napoca si Dej, precum si in judetul Harghita, traficul rutier se desfasoara in conditii…

- Atenție șoferi! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza care sunt problemele existente, la aceasta ora a dimineții, in trafic. Așadar, nu plecați la drum inainte sa fiți informați, tocmai pentru a evita eventualele incidente. Sa aveți o dimineața fara aglomerație in…

- Toate traseele turistice au fost inchise, dupa ce mai multe avalanse mici s-au produs in Muntii Bucegi, imaginile fiind suprinse de salvamontisii din Busteni. Advertisement Odata cu inclazirea vremii, zapada asternuta zilele trecute a inceput sa plece la vale. Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Odata cu inclazirea vremii, zapada asternuta zilele trecute a inceput sa plece la vale. Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca in mai multe zone s-au produs "mici" avalanse. "A nins mult zilele trecute. Apoi a batut vantul, iar zapada a fost spulberata si adusa in vaile…

- Ana Maxim Toate traseele turistice din zonele montane prahovene au fost inchise temporar, dupa ninsoarea din ultimele zile, in unele portiuni zapada depașind un metru. Este posibil chiar ca acestea sa ramana inchise pana la primavara, pentru ca sunt șanse slabe ca vremea sa se incalzeasca atat de mult…