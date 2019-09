Stiri pe aceeasi tema

- Buna ziua, dragii mei! Buna ziua, dragii mei liberali! Buna ziua, dragii mei olteni liberali! Sunt foarte, foarte bucuros ca m-am intors printre voi. Sunt foarte bucuros ca pot sa fiu cu voi astazi, aici, impreuna și sa discutam un pic despre ce vom face noi cu Romania! Ați inceput, am inceput,…

- Ludovic Orban a afirmat, sambata, la Craiova, ca PSD are in Oltenia o lista lunga a „otrepelor”, precum Mihai Fifor, Eugen Nicolicea, Lia Olguța Vasilescu sau Claudiu Manda. Liderul PNL acuza PSD ca, deși a lasat la ministerul Transporturilor banii pentru Dunare, aceasta inca nu este navigabila.„Pe…

- Cam 6 luni mai trebuie așteptat noul film cu James Bond, al 25-lea al seriei. Tot cu Daniel Craig in rolul Agentului 007, “Nu e timpul sa mori”, filmat la Londra și in Jamaica, va fi lansat pe 3 aprilie in Marea Britanie. Pana atunci, pentru fanii James Bond și nu numai, cateva variante de vacanța in…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cand o tara din lumea a treia ajunge la fundul sacului, cand nu se mai intrevede nici o solutie, isi cauta si neaparat isi gaseste un presedinte, un prim-ministru femeie. S-a vazut asta in America Centrala si in America de Sud, in Africa si in Asia. Dar recent s-a vazut si in…

- In septembrie mai gasiți destule locuri cu vremea extrem de placuta, buna de o combinație de genul vizitarea unui oraș, plus relaxare pe plaja acestuia. Am ales unele dintre cele mai interesante 6 orașe cu plaja proprie unde puteți ajunge cu zboruri low-cost. Barcelona E considerat de mulți cel mai…

- Milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia ii avea in SUA, India, Paraguay, Indonezia. Forța și intinderea clanurilor de infractori din Craiova, care fac trafic de persoane la granița Mexic - SUA și copiaza carduri in zona Cancun, i-a determinat pe procurorii…

- Cluj este județul cu cea mai mare rata de promovare a examenului de Bacalaureat - aproape 81 la suta. Acesta este urmat in topul de județeleIași, Bacau și Sibiu, a anunțat ministrul Educației, la Realitatea TV. Ecaterina Andronescu a precizat, insa, ca cel mai mare procent de promovare a examenului…

- Din nou Gershwin la Filarmonica Pitești! Stagiunea se inchide cu „Rapsody in Blue”. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 27 iunie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, concertul simfonic de inchidere a stagiunii a XII-a. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Dorin Frandeș,…