- Un grup de tari din America Latina si Canada au facut apel la armata din Venezuela sa il sustina pe liderul opozitiei Juan Guaido, scrie BBC preluat de news.ro.Intr-un comunicat, 11 dintre cele 14 membre ale Grupului de la Lima au cerut inlaturarea din functie a presedintelui socialist Nicolas…

- Grupul american de la Lima a cerut luni armatei din Venezuela sa ”stea în spatele” lui Juan Guaido, președintele interimar auto-numit, care a cerut schimbarea regimului "fara folosirea forței", potrivit AFP.Unsprezece din cele 14 țari latino-americane care alcatuiesc…

- Grupul de la Lima este impotriva oricarei interventii militare in Venezuela pentru rasturnarea de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, a afirmat marti ministrul peruan de externe, Nestor Popolizio, citat de AFP. "Ca Grup de la Lima, am spus ca nu sustinem nicio interventie militara in Venezuela",…

- Canada va gazdui pe 4 februarie la Ottawa o reuniune de urgenta a Grupului de la Lima privind criza din Venezuela, a facut cunoscut presei luni sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, relateaza AFP. Majoritatea membrilor Grupului de la Lima - alcatuit din Canada si tari din America Latina si…

- Canada va fi gazda urmatoarei reuniuni a Grupului de la Lima privind criza din Venezuela, a declarat joi pentru AFP un inalt responsabil al guvernului de la Ottawa, potrivit Agerpres. Pentru aceasta intalnire nu a fost stabilita nicio data, dar acest responsabil, sub acoperirea anonimatului,…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- Presedintii Braziliei si Argentinei au condamnat energic "dictatura lui Nicolas Maduro" in Venezuela, la finalul unei prime intrevederi dintre liderii celor doua cele mai mari tari din America de Sud, desfasurata in capitala braziliana, informeaza miercuri AFP preluata de Agerpres. "Reafirmam…