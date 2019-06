Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax. Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Europol a declarat ca arestarea a sase persoane in Italia si a sase in Spania pentru trafic ilegal de animale vii a pus capat unei actiuni internationale, denumita 'Operatiunea Blizzard', care a vizat traficanti, transporturi comerciale si magazine de animale de companie.'Traficul de animale…

- Organizațiile mondiale de jocuri de noroc solicita Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) sa renunțe la incadrarea dependenței de jocuri video in randul bolilor mintale. Solicitarea vine dupa ce OMS a recunoscut oficial aceasta dependența de jocurile video drept o tulburare de sanatate mintala. De…

- Artistul britanic Ed Sheeran, care va susține un concert in București pe 3 iulie, pe Arena Naționala, și cantarețul canadian Justin Bieber au lansat o noua piesa, intitulata "I Don't Care", relateaza variety.com. Aceasta este prima piesa noua lansata de Sheeran in ultimii doi ani. "I Don't Care" a fost…

- Potrivit agentiei americane de securitate, Huawei primeste finantare de la Comisia de Securitate Nationala a Chinei, Armata de Eliberare a Poporului si o a treia institutie a retelei de securitate a statului chinez, potrivit unui surse citate de The Times. In acest an, CIA a pus la dispozitia celorlalti…

- Guvernul rus are la dispozitie 16 saptamani pentru a-si 'prezenta observatiile', a declarat CEDO. 'Suntem la inceputul unei proceduri care ar putea dura luni sau chiar ani', a adaugat Curtea. Rusia neaga orice responsabilitate in prabusirea avionului Malaysia Airlines. Toti cei 298 de pasageri…