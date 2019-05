Alexandrov: Elena Udrea așteaptă decizia. E mai relaxată Acesta a anunțat ca Elena Udrea este mai relaxata și iși petrece timpul alaturi de fiica ei. Alexandrov spune ca Udrea așteapta decizia privind cererea depusa pentru azil politic și statut permanent de refugiat. „Eu sunt nevoit sa vin des in Romania pentru ca am afaceri imobiliare si trebuie sa ma implic, sa fiu aici si sa coordonez totul. O afacere, daca o tratezi cu superficialitate, se duce de rapa. Abia astept insa sa plec in Costa Rica, la familia mea. Elena este bine, isi petrece tot timpul cu cea mica, se bucura de ea. Toata ziua are grija de copil. Situatia este mai relaxata,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

