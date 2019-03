Stiri pe aceeasi tema

- Dani Otil este unul dintre cei mai indragiti barbati din showbiz-ul romanesc, iar toata lumea stie despre el ca este un fan infocat al sportului. Insa, intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, matinalul a facut cateva dezvaluiri surprinzatoare.

- Cezar Ouatu și mama lui au fost invitați in cadrul emisiunii de la pro tv, unde au vorbit despre relația lor. Artistul a trecut prin clipe grele in ultima perioada. De Dragobete s-a desparțit de iubita lui, Andreea Vilau și a facut anunțul pe contul de socializare. Cezar Ouatu a venit alaturi de mama…

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Cantareața de muzica populara Ornela Pasare nu se grabește sa aiba o alta relație dupa ce a trecut printr-un divorț. Ornela Pasare fost casatorita vreme de patru ani cu subcomisarul Marian Lupu, de care a divorțat neașteptat. Artista nu se grabește sa iși refaca viața, dupa cum a declarat intr-un…

- Monica Anghel este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are o familie fericita și o cariera de peste 33 de ani. Interpreta a marturisit ca a fost susținuta intotdeauna de parinții ei, indiferent de cat de greu i-a fost. "Eu am inceput sa cant in urma cu 33 de ani, aveam 14 ani atunci.…

- Ies la iveala noi detalii din relația lui Andrei Tinu cu partenera sa de viața, Alberta. Fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu a explicat ce s-a intamplat recent intre el și partenera sa de viața. Andrei Tinu s-a separat de soția sa, Alberta, impreuna cu care are copii. Cei doi, care s-au acuzat…