Alertă meteo ANM! Avertizare meteo Cod Galben de furtuni violente de Rusalii Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo CODA GALBEN de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe judete din Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Crișana, Banat și Maramureș. De asemenea, este in vigoare o informare meteo de disconfort termic si instabilitate atmosferica pentru toata tara, pana duminica seara. Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice și sudice. In orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va depași ușor pragul critic de 80 de unitați cu precadere… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

