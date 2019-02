Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in Republica Moldova. Igor Dodon a refuzat sa voteze la referendumul republican consultativ organizat duminica in tara sa. Acesta s-a prezentat la sectia de votare la care este arondat, insa a solicitat membrilor biroului sectiei de votare doar buletinele de vot pentru alegerea noilor parlamentari…

- Planul de federalizare a Republicii Moldova, prezentat recent partenerilor occidentali de catre presedintele Igor Dodon, reprezinta de fapt o 'versiune modificata' a Memorandumului Kozak, esuat in anul 2003, si este o alta incercare de 'transnistrizare' a Republicii Moldova, cu scopul de a o plasa…

- Comisia Electorala Centrala a început tiparirea buletinelor de vot pentru referendumul republican consultativ din data de 24 februarie. Primul tiraj va fi distribuit consiliilor electorale de circumscripție nr. 49, nr. 50 și nr. 51 pentru a fi transmise secțiilor de votare deschise peste hotare. …

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Tipografia Centrala va începe astazi tiparirea buletinelor de vot pentru referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, ce urmeaza a fi distribuite secțiilor de votare deschise peste hotarele țarii. La procesul de tiparire a primului lot de buletine…

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…

- Igor Dodon sustine ca sunt sanse ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, sa intreprinda o vizita oficiala in Republica Moldova, in anul 2019, insa pentru asta e nevoie ca la Chisinau sa fie o situatie „linistita si stabila”.

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca are ”un optimism moderat fața de moțiunea de cenzura” și a facut apel la parlamentari sa voteze moțiunea de cenzura, in contextul in care exista varianta ca Guvernul sa aprobe o ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea.”Am discutat…