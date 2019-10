Stiri pe aceeasi tema

- In Canada au loc luni, 21 octombrie, alegeri generale in care premierul liberal Justin Trudeau va incerca sa obtina al doilea mandat consecutiv. Desi rata somajului este scazuta iar economia in crestere, Trudeau a fost implicat, in ultimul timp, intr-o serie de scandaluri care au transformat acum alegerile…

- Senatoarea democrata americana Elizabeth Warren, o stea in ascensiune in campania pentru prezidentialele din 2020, a fost tinta focului incrucisat din partea rivalilor sai din partid, marti seara, la prima dezbatere organizata de cand sondajele o arata apropiindu-se vertiginos de fostul vicepresedinte…

- Klaus Iohannis sustine ca "actiunile premierului Dancila genereaza grave blocaje cu consecinte negative pentru romani". Declaratia a fost facuta dupa ce premierul a trimis la Palatul Cotroceni lista noilor ministri interimari."Insistenta cu care prim ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul…

- Președintele israelian Reuven Rivlin i-a cerut miercuri seara premierului în exercițiu sa încerce sa formeze urmatorul guvern, dupa alegeri parlamentare care au aruncat țara într-un impas politic, scrie AFP."Responsabilitatea de a forma urmatorul guvern va fi acordata…

- Titulara portofoliului afacerilor externe din guvernul canadian s-a declarat surprinsa sa afle ca un apropiat al regimului lui Bashar al-Assad a fost numit consul onorific sirian la Montreal si a solicitat o ancheta interna, a declarat marti o sursa guvernamentala citata de AFP potrivit Agerpres…

- Ambasada Chinei a afirmat joi ca relatiile bilaterale cu Canada au dificultati mari si a cerut autoritatilor de la Ottawa sa o elibereze pe directoarea financiara a Huawei Technologies, Meng Wanzhou, transmite Reuters, conform news.ro.Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat miercuri ca…

- Partidul Liberal al premierului canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri marturia Comisarului pentru etica in Camera Comunelor, la o saptamana dupa publicarea raportului sau in care seful executivului de la Ottawa este acuzat ca a incalcat lega privind conflictele de interese, informeaza AFP.…

- „Wu-Tang: An American Saga" este dramatizarea perioadei de inceput a grupului ale carui baze au fost puse la New York, scrie Reuters. RZA, membru fondator al Wu-Tang Clan, a declarat vineri la un eveniment al Television Critics Association: „Este o poveste americana. Dar tinerii din intreaga lume stiu…