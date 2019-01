Alegeri 2019. Dacian Cioloş a făcut anunţul: Candidez Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?“. Nu o data am analizat ce avem de facut atunci cand PSD și „analiștii“ lor in simbrie vor incepe sa ne atace - pe mine și pe colegii mei - cu vorbele și manipularile lor otravite. Pana in momentul in care mi-am dat seama ca greșeam fundamental. Agenda acestor indivizi care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

