- Serviciul olandez de informații a dejucat o operațiune a Rusiei care a vizat in aprilie Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu sediul la Haga și a expulzat patru agenți secreți ruși, a anunțat joi ministrul Apararii, Ank Bijleveld, citat de AFP.

- Autoritatile de la Moscova i-au convocat pe ambasadorii Elvetiei si Olandei pentru a denunta "acuzatiile nefondate", potrivit carora spioni rusi au pus la cale atacuri cibernetice impotriva unui laborator elvetian implicat in dosarul Skripal, precum si Agentia Mondiala Antidoping. Ambasadorului…

- Doi agenți ruși, despre care se crede ca voiau sa patrunda in rețeaua de calculatoare a unui laborator elvețian de investigații privind utilizarea de arme chimice, au fost arestați in Olanda, au afirmat surse anonime citate de presa olandeza și ...

- Doi agenti rusi, despre care se crede ca voiau sa patrunda in reteaua de calculatoare a unui laborator elvetian de investigatii privind utilizarea de arme chimice, au fost arestati in Olanda. Potrivit unor surse citate de publicatia elvetiana Tages-Anzeiger, agentii vizau Laboratorul Spiez,…

- BUCUREȘTI, 11 sept — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Chiar în ziua în care se împlinesc 17 ani de la teribilele atacuri asupra „Turnurilor gemene" din New York, moment de început al noii politici "împotriva terorismului", SUA dovedesc ca acuzațiile care li…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat marti, in urma unor teste efectuate in laboratoare, ca cele doua persoane intoxicate in orasul britanic Amesbury, in luna iulie, au fost expuse la agentul neurotoxic Noviciok, relateaza Reuters si Politico.eu.

- Guvernele Olandei și Turciei au decis reluarea relațiilor diplomatice formale, dupa ce Olanda și-a retras ambasadorul din Turcia in luna februarie, a declarat Stef Blok, ministrul olandez de Externe, citat de Reuters. O disputa diplomatica intre țarile NATO a inceput in martie 2017, cand guvernul…

- Guvernul olandez elaboreaza un ''ghid'', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters. Olanda a inceput deja sa angajeze…