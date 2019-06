Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Adriana Bahmuțeanu a fost supusa unei intervenții chirurgicale extrem de complicata, la care, spunea ea, riscurile erau majore! Vedeta se simte din ce in ce mai bine și o buna prietena a vizitat-o la spital.

- Aflata la spital, vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu a primit vizita Oanei Roman, care a fost operata la aceeași clinica și de același doctor. Adriana Bahhmuțeanu a explicat, in urma cu cateva zile, ca urmeaza sa treaca printr-o intervenție chirurgicala dificila. O plasa pe care medicii i-au pusa…

- Vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu are probleme de sanatate. Aceasta va ajunge pe mana medicilor pentru a fi operata. Invitata in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, Adriana Bahhmuțeanu a explicat ca urmeaza sa treaca printr-o intervenție chirurgicala dificila. O plasa pe care medicii…

- Au trecut mai bine de trei ani de cand Cristina Spatar și fostul ei soț au decis sa mearga pe drumuri separate. Vedeta se menține pe linia de plutire in industria muzicala și iși pastreaza locul in showbizul romanesc, insa viața sentimentala din prezent este un mister total.

- Un militar care face parte din Divizionul 50 Corvete al Forțelor Navale Romane a trecut prin momente dramatice in urma cu șapte luni de zile, cand a fost implicat intr-un accident rutier grav, insa coșmarul nu s-a terminat pentru el.

- Pentru Oana Roman, ziua de 1 mai are o semnificație aparte. Aceasta și-a amintit de o operație extrem de dificila prin care a trecut in urma cu cinci ani. In urma cu cinci ani, Oana Roman a suferit o intervenție chirurgicala foarte grea, care a durat șapte ore. Despre operația care i-a salvat viața…

- Toata lumea o stie pe Anamaria Prodan si pe mama acesteia, Ionela Prodan. Desi au aparut de-a lungul timpului si informatii despre tatal ei, lucrurile au ramas ceva mai discrete. In aceasta seara insa, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Anamaria Prodan a facut o dezvaluire soc!

- Oana Zavoranu a declarat de nenumarate ori ca s-a ințeles foarte bine cu mama soțului ei, care din pacate s-a stins din viața in urma cu mai bine de doi ani, insa nimeni nu știa care este relația cu socrul sau. Ei bine, vedeta le-a spus adevarul prietenilor virtuali. Oana Zavoranu si tatal lui Alex…