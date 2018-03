Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase pune bazele unui nou scandal care implica relația statului nostru cu Comisia Europeana. Marți seara, au aparut informații care priveau om scrisoare trimisa de fostul secretar general al CE, Catherine Day, in 2012, catre ministrul Justiției de la acea vreme,…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Week end-ul a fost bantuit de dezvaluiri și controverse pe seama acestora STOP Ponta a lansat teoria „flagrantului” organizat de DNA pentru Dragnea, pe care el l-ar fi impiedicat printr-o intervenție hotarata pe langa „statul de drept” coordonat de Oprea. Marturia lui face parte din categoria „batutului…

- Numirea sefilor Curtii Supreme este un exemplu elocvent prin care, pas cu pas, PSD i-a taiat din atributii presedintelui Klaus Iohannis, folosind, in final, si decizia CCR pe legile Justitiei. Iata cum a modificat majoritatea PSD-ALDE procedura de numire a presedintelui si a vicepresedintelui Inaltei…

- Comisia Iordache se reuneste astazi, pentru a pune in acord cele trei legi ale justitiei cu observatiile formulate de CCR. Forul s-a reunit si saptamana trecuta, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot.

- Comisia Iordache se reuneste astazi, pentru a pune în acord cele trei legi ale justitiei cu observatiile formulate de CCR. Forul s-a reunit si saptamâna trecuta, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot.

- Ce vrem sa va spunem este ca prin presa bulevardiera din capitala (foto sus) se cam face misto in ultima vreme despre contiliera aia tanara a ministrului Justitiei, ieseanul Tudorel Toader, contiliera ce nu stim in ce il contiliaza caci nu are nicio treaba cu calificarile din domeniul juridic. Una peste…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. "Procedura pornise, Mona Pivniceru…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea a scris pe blogul sau personal un material interesant și, abordand, in același timp o teama extrem de controversata. Mai exact, judecatoarea vorbește franc, atașand declarațiile invocate, despre ipocrizia ambasadorilor straini care au ținut, de-a…

- Sorin Ovidiu Vintu a vorbit, intr-un interviu pentru postul B1 TV, despre relația cu Sebastian Ghița și despre candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din anul 2014. „Victor Ponta era proiectul unei aripi din SRI care a jucat la doua capete”, a spus Vintu. Sorin Ovidiu Vintu a vorbit,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Dancila a fost intrebata, luni, de catre jurnaliști daca la discuțiile pe care le-a avut saptamana trecuta cu președintele Klaus Iohannis i-a cerut acestuia sa accepte o eventuala propunere de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Ea a raspuns: „Nu puteam. Deci, domnul presedinte a iesit singur…

- Desfasurare impresionanta de forte saptamana viitoare in interiorul Guvernului Romaniei. Premierul Viorica Dancila efectueaza marti si miercuri prima vizita externa din mandatul sau la Bruxelles, marti si miercuri, pentru ca imediat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa mearga in plenul Parlamentului…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a chemat pe ministrul Justitiei din Japonia sa prezinte decizia in cazul DNA, a fost cu premierul Dancila la Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis, dar „nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații dure în scandalul DNA, spunând ca Direcția este atacata de ”niste penali”, care ”încearca sa discrediteze conducerea DNA”. ”Avem oare a câta oara un scandal in spatiul…

- Pieleanu spune ca ministrul Justiției are o atitudine didactica, iar daca s-ar fi grabit sa ia vreo decizie, ar fi provocat un val de nemulțumire care ar fi putut sa scoata 100 000 de oameni in strada. "Mie mi se pare ca aceasta graba inceata, ca sa zic așa, a ministrului Justiției este una…

- Desi cei mai multi asteptau sa faca referire la o eventuala discutie evita cu ministrul Justitiei, inaintea sedintei Executivului, pe tema scandalului ce vizeaza DNA-ul, premierul nu a facut vreo referire la un astfel de dialog. In schimb, printre aspectele asupra carora s-a oprit prim-ministrul Dancila…

- Liviu Pleșoianu a transmis o noua scrisoare deschisa catre premierul Dancila, dar și catre ministrul Justiției și catre liderii coaliției PSD-ALDE. „Lucrurile sunt cat se poate de clare pentru toți oam...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- Dancila susține nu a fost invitata sa participe la dezbaterea din Parlamentul European unde s-a dezbatut situația justiției din țara noastra, dar va face o vizita la Bruxelles, in 20-21 februarie, cand se va intalni cu presedintele Comisiei Europene. „Acolo este o problema care e vizibila cu ochiul…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- „Orice s-ar zice, lucrurile nu merg prea bine in țara noastra”, asa isi incepe editorialul Andrei Plesu in Dilema Veche, articol intitulat „Singuri printre dusmani”. Citeste si: Adrian Nastase, IRONII la adresa lui Klaus Iohannis: 'Sper sa nu spuneți ca urmez exemplul președintelui...'…

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Comisarul eurpean pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut autoritatilor de la Bucuresti sa ceara avizul Comisiei de la Venetia in cazul legilor Justitiei, care au starnit ingrijorarea atat a societatii romanesti, cat si a oficialilor de la Bruxelles.

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Avertisment dur al presedintelui Klaus Iohannis aflat la Bruxelles. Acesta a vorbit despre MCV si Schengen si cum spoate scapa Romania de aceasta problema. Seful statului avertizeaza ca dosarul Schengen va avea mari probleme daca legile justitiei vor ramane in forma modificata de coalitia PSD-ALDE.Citeste…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 31 ianuarie, o discuție cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bruxelles. Printre temele abordate au fost și modificarile legislative din domeniul justiției. „Cred ca așteptați sa spun macar o fraza despre abordarea pe legile justiției.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Presedintele Klaus Iohannis și seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, susțin o declarație comuna de presa la Bruxelles. AMOS News reda principalele declarații ale celor doi lideri politici: Klaus Iohannis: Tags: Klaus Iohannis Jean-Claude Juncker Politica nationala Stire Stirile zilei

- Presa straineza scrie, si nu o face din senin, ca Printul Nicolae va veni in Romania. Dar nu ca sa-i curete stelele lui Duda. Oamenii rai speculeaza ca Duda poarta o galaxie pe umeri. Informatia trebuie coroborata cu o declaratie a lui Adrian Nastase, potrivit careia PSD nu vrea sa-i puna un contracandidat…

- Potrivit comisarului european pentru Justitie, Executivul de la Bruxelles urmareste indeaproape modificarea legilor Justitiei.Vera Jourova a declarat ca CE urmareste "indeaproape" ceea ce se intampla in Romania, scrie euroactiv.ro. Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a criticat numirea Anei Birchall ca vicepremier in guvernul Dancila, subliniind ca formula de guvernare va da naștere la multe ambiguitați și suprapuneri intre competențele miniștrilor.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Maine e o zi importanta pentru Romania! Are loc evenimentul Clubul de presa din Bruxelles, iar Daniel Dragomir, un fost ofiter SRI, va participa alaturi de doua personalitati de marca. Este vorba despre Willy Fautre si David Clark. Oficialii vor discuta la masa rotunda despre situatia actuala a justitiei…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- Fostul premier Victor Ponta se declara dezamagit si indignat de conducerea PSD, subliniind ca, ''daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere, atunci trebuie construita in afara o speranta, o solutie de iesire din criza - o alternativa''. …

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Mesajul lui Liviu Plesoianu catre presedintele Donald Trump a fost publicat pe Facebook atat in romana, cat siin engleza. Redam in continuare varianta in romana ascrisorii: Domnule Președinte Trump, cred ca e bine sa aflați cine organizeaza protestele din Romania – cei care se declarau „INGROZIȚI”…