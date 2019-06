Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce unul dintre tinerii prinși in timp ce jefuiau o casa de pariuri din Targu-Jiu era dus in arestul poliției, iubita lui s-a asigurat ca acesta știe ca este iubit, inainte de fi privat de libertate.

- Larisa Iordache și-a ales clinica de infrumusețare unde va merge permanent pentru a arata impecabil la JO de la Tokyo. Soția unui mare fotbalist se va ocupa de tenul gimnastei. Anca Tene, soția fostului mare portat Florin Tene, și-a deschis de curand o clinica de infrumusețare și intreținere care se…

- Sunt foarte multe momente cand vei auzi ca trebuie sa iți ieși din rutina, sa iți depașești zona de confort, sa improvizezi, sa fii mai spontana și sa iți asumi mai multe riscuri. In ciuda faptului ca toate aceste lucruri sunt adevarate, exista și momente cand rutina este cel mai important aliat al…

- "Este ceva ce nu se discuta, e o problema personala. Da, mi-ar placea sa fiu incinerat, iar ceea ce ramane din mine as vrea sa fie pastrat in gradina casei unde am copilarit, nu in cimitir", a declarat Viorel Lis. Oana Lis a trait momente de panica in urma cu un an cand boala lui Viorel Lis…

- Actorul Cornel Constantiniu, in varsta de 73 de ani, este bolnav de Parkinson de 26 de ani, iar zilele trecute a fost operat la Spitalul Universitar din Bucuresti. Medicii i-au schimbat neurostimulatorul din piept, cu care traieste de ani buni. „Medicii i-au implantat in piept un neurostimulator,…

- Alexandru Arșinel este casatorit de foarte mulți ani cu Marilena, cu care are doi baieți: Bogdan și Alexandru. De ceva vreme, femeia are probleme de sanatate și a ajuns sa nu poata merge fara ajutor. In toamna lui 2016, a cazut pe scari si a ramas imobilizata intr-un scaun cu rotile. Veste…

- Sotia presedintelui francez Brigitte Macron, care nu are un rol oficial, a iesit din obisnuita sa atitudine rezervata pentru a face apel la "incetarea violentelor" din timpul manifestatiilor "vestelor galbene", cu doua zile inainte de urmatoarea mobilizare a acestei miscari de contestare, informeaza…

