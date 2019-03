Stiri pe aceeasi tema

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- In etapa a 25 a a Ligii a 2 a, SSC Farul Constanta va intalni pe teren propriu Pandurii Tg. Jiu, sambata, 16 aprilie, de la ora 11.00. Echipa gazda, care vine dupa victoria pretioasa de pe terenul echipei CS Balotesti, ocupa in clasament locul 17 retrograndant , cu 23 de puncte, in vreme ce Pandurii…

- Mijlocasul Bogdan Vatajelu a inscris un gol in meciul pe care echipa lui, Jablonec, l-a castigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0), cu FK Teplice, in etapa a 24-a a campionatului Cehiei. Moulis a deschis scorul, in minutul 47, marcand pentru echipa oaspete, Vatajelu a egalat, in minutul…

- Cu victorii in ambele manșe, BC SCM Timișoara trece in urmatoarea faza a Cupei Romaniei. Echipa a trecut miercuri seara de CSM Sighetu Marmației, cu un scor clar, 95 – 69. Pe reprize a fost 29-18, 18-27, 24-11, 24-13. Victoria in aceasta etapa a fost una dubla, banațenii au invins și in tur, cu 84…

- Echipa Manchester United a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Leicester City, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 9, prin atacantul Marcus Rashford (21 ani), care a disputat cu aceasta…

- Disputat pe teren propriu, în Sala Sporturilor „Horia Demian”, clujenii nu au avut prea mari emoții în meciul cu echipa de pe locul 4 SCMU Craiova, învingând în aproape toate sferturile de meci. Dupa ce au avut si 17 puncte avans, clujenii conduceau…

- Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 80-78 (18-24, 25-21, 21-15, 16-18), sambata, in deplasare, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Oaspetii au obtinut victoria gratie unui cos de doua puncte realizat de Giordan Watson,…

- Campioana la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins joi, pe teren propriu, in ultimele secunde formatia SCM Gloria Buzau, cu scorul de 27-26 (13-12), in meci contand pentru etapa a XI-a a Ligii Nationale, relateaza News.ro.CSM Bucuresti a fost la un pas sa sufere al doilea esec al stagiunii,…