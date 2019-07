Stiri pe aceeasi tema

- "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune o demisie a mea din conducerea PSD", a afirmat Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Social-democratii vor avea candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.),…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…

- PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, iar Congresul care il va valida va avea loc pe data de 3 august, a anuntat, luni, presedintele partidului, Viorica Dancila, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. ‘Congresul PSD pentru validarea candidatului la…

- Candidatul USR va intra in turul al doilea si are sanse mari de a castiga alegerile prezidentiale, a declarat senatorul Mihai Gotiu sambata, la Congresul Uniunii. "Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna avem sansa de a avea doi…

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale va caștiga alegerile cu voturile social-democraților, daca PSD nu intra in turul II, este scenariul lansat duminica seara, la B1 TV, de fostul președinte Traian Basescu.Traian Basescu a spus ca daca PSD va continua curba de cadere in…