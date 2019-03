Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital.…

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei,…

- Sapte sute de politisti, pompieri si medici au fost mobilizati in nordul Chinei in urma unei alunecari de teren care a dus la prabusirea a doua cladiri.Potrivit informatiilor preliminare, in urma tragediei, sapte oameni au murit, iar 13 sunt dati disparuti.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și peste 50 de persoane au fost ranite, in acest weekend, intr-un carambol in care au fost implicate peste 100 de vehicule, in China, potrivit CNN. Zece dintre persoanele ranite se afla in stare critica.

- Trei tineri, care se intorceau de la o discoteca, nu au mai ajuns acasa. Din cauze necunoscute masina pe care o conducea un tanar in varsta de 28 de ani a izbit un cap de pod, a zburat cateva zeci de metri si a ajuns in curtea unui localinic.Acesta spune ca doar ce iesise sa aduca niste lemne cand a…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite marti, dupa ce un autobuz deturnat de un barbat a lovit pietoni in estul Chinei, potrivit unui bilant prezentat de presa oficiala, relateaza AFP.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 21 au fost ranite marti, cand un autobuz ai carui pasageri fusesera luati ostatici de un barbat inarmat cu un cutit a intrat in pietoni in sud-estul Chinei, au...

- Accident rutier grav in tinutul Krasnodar din Rusia. Sase oameni au murit dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit frontal. Presa locala scrie ca printre victime este si un minor.Impactul a fost atat de puternic incat automobilele au fost facute zob.