Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Muncitorul ranit dupa fisurarea unei tevi de apa calda a sistemului de termoficare din Capitala a murit, marti, la ora 12.20, la Spitalul Militar. Barbatul suferise arsuri pe 97 la suta din suprafata corporala, fiindu-i afectate si caile respiratorii. Seful RADET a demisionat din functie, marti, in…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident petrecut luni seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla. In jurul orei 22, un șofer de tir din Savarșin, județul Arad, care circula cu un autotren dinspre Cluj spre Gherla, cu destinația Dej, in zona localitații Livada, din cauza faptului…

- Un tanar de 19 ani a juns la spital cu rani ușoare, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata sambata seara intr-un accident rutier, pe bulevardul 1 Mai din Craiova. Un autoturism, marca Opel, condus de Cosmin ...

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub contorl. ...

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un tanar și un minor pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autoturism neinmatriculat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 20 de ani, din Pancota și unul de 16 ani, din Șiria, care in noaptea…

- Tragedie imensa pe SOSEA. Un tanar de 30 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod.FOTO Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea…

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza, noteaza Daily Mail, citeaza libertatea.ro.Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei.

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Stejari, angajat ca muncitor in construcții in București, care venise acasa pentru a-și petrece sarbatorile de iarna in familie, a fost ucis, duminica seara, in propria gospodarie. Și fratele lui, in varsta de 26 de ani, a ajuns la spital cu gatul taiat.…

- Tanarul de 23 de ani care a ajuns la Spitalul Județean dupa ce a fost strivit de o grinda a decedat ieri, informeaza Observatorulph.ro Victima a fost transportata la spital in stare critica. Tanarul a suferit multiple leziuni prin strivire și prezenta și un traumatism abdominal grav.…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, a ales sa se sinucida, chia in prima zi din noul an. Acesta a fsot gasit spanzurat in casa sa din orasul Lipova, judetul Arad.

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, duminica dimineata, in jurul orei 02.00, a avut loc un conflict intre doi barbati, intr-un bar din localitatea Cobadin. In urma scandalului, un tanar de 25 de ani a injunghiat cu un cutit un barbat de 31 de ani, ambii fiind din Cobadin. Victima…

- Ore intregi, circulatia a fost intrerupta azi noapte pe DN 7, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. O masina a luat foc, iar un barbat a murit carbonizat, dupa o depasire neregulamentara.

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini. Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Iaz spre orasul Otelu Rosu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini, transmite corespondentul Mediafax.Accidentul a avut loc pe DN 68, in judetul Caras-Severin, la iesirea…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini, transmite corespondentul Mediafax.

- Un polițist din județul Arad a fost atacat cu o maceta, duminica dimineața, in fața unui club de doi indivizi. Polițistul era in timpul sau liber. Potrivit Antena 3, polițistul a fost dus la spital cu rani grave. Polițistul este angajat la postul de poliție din Vladimirescu. Barbatul de 32 de ani se…

- In noaptea de vineri spre sambata, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier, un autoturism de teren, in care se aflau patru persoane, s-a rasturnat intr-o rapa. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca BVT, un tanar de 28 de ani, din Campeni, in timp ce conducea…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, accidentul s-a produs pe raza orasului Câmpeni, zona Certege, iar autoturismul de teren în care se aflau cele patru persoane s-a rasturnat într-o râpa, informeaza Mediafax. ”Un tânar de 28 de ani din…

- Un tanar a murit si alți trei au fost raniți in noaptea de vineri spre sambata dupa intr-un gest de teribilism au intrat cu autoturismul de teren intr-o zona greu accesibila pe un drum forestier din zona localitații Cimpeni din județul Alba si au cazut intr-o rapa de zeci de metri adancime, soferul…

- Doi tineri si-au pierdut viata, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un teribil accident de circulatie petrecut pe un drum judetean din judetul Mehedinti. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere, scrie adevarul.ro . In data de 22 decembrie, la ora 23, un barbat in varsta…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Tragedie pentru o familie inainte de Sarbatori. Desi aceasta perioada ar trebui sa fie una fericita pentru toata lumea, o familie se pregateste sa-l conduca pe ultimul drum pe un tanar de 27 de ani, tatal unei fetite de doua saptamani.

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe DN68 pe raza localitatii Cosevita, la limita judetului Timis cu Hunedoara. Un barbat de 33 de ani din Neamt care mergea dinspre Timisoara spre Deva a intrat intr-o depasire neregulamentara a acrosat un autoturism care circula regulamentar din sens opus,…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- Un barbat de 33 de ani, Imtiaz Mohammed, a murit intr-un accident tragic. Cu putin timp inainte ca barbatul sa isi dea ultima suflare, prins intr-un morman de fiare, si-a sunat sotia pentru a o anunta ca vine acasa.

- Un tanar din China, care devenise celebru pentru fotografiile periculoase pe care le publica pe rețelele de socializare, de pe cladiri inalte, a murit dupa ce a cazut de la etajul 62. Wu Yongning, in varsta de 26 de ani, a cazut de pe un zgarie-nori, in orașul chinezesc Changsha, in timp ce intenționa…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- Un accident de munca s-a produs, marti dimineata, pe platforma Oltchim din Ramnicu Valcea. Un muncitor a murit si altul a fost ranit, dupa ce au cazut de la o inaltime de patru metri intr-un vas de colectare gol. 0 0 0 0 0 0

- Un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol pe platforma combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea, conform purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, citat de...

- Un tanar din China, cunoscut pe rețelele de socializare pentru fotografiile in ipostaze periculoase, a cazut de la etajul 62. El realiza un clip promoțional in momentul in care a alunat de pe un zgarie-nori.

- Accidentul produs saptamana trecuta pe DN 1H, la kilometrul 51+200, in Șimleu-Silvaniei, s-a soldat in cele din urma, cu o tragedie. Biciclistul ranit in accident a pierdut lupta cu viața, duminica noaptea la ora 22, la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva din cadrul Clinicii de Neurochirurgie Cluj…

- Barbatul in varsta de 40 de ani care prezenta leziuni grave provocate, cel mai probabil, de un mistret, a fost declarat decedat, luni, dupa ce manevrele de resuscitare efectuate de paramedici nu au avut...

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina, BMW seria 6, in care se aflau a intrat intr-un…

- Tanarul Alfred Dome, din satul Țipari, comuna Sintea Mare, a murit vineri dimineața la SCJU Arad in urma gravelor traumatisme pe care le-a suferit in accidentul rutier pe care l-a provocat. Deținea carnet de conducere de mai bine de un an, parinții sai facandu-i cadou cu ocazia majoratului…

- Un grav accident rutier a avut loc, aproape de miezul noptii, pe DN 72, in judetul Prahova, unde o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.Doua autoturisme s au ciocnit, deocamdata, din cauze necunoscute, in urma impactului extrem de violent unul dintre ele rupandu se in doua.Purtatorul de cuvant…

- Tot mai multe femei recurg la astfel de operatii de micsoararea a stomacului pentru a slabi, dar nu totdeauna bucuria tine mult ca in cazul Ramonei Banu, o tanara din Arad, care și-a pierdut viața dupa o simpla operație.

- Toti cei care au cunoscut-o pe Ramona Banu, femeia din Arad care a murit dupa ce si-a micsorat stomacul, sunt in stare de soc. Nu le vine sa creada ca, dupa ce a scapat de o boala grea, s-a stins din viata.

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Accident grav pe DN22D, intre localitatea Macin și popasul Hanul Grecilor. Un adolescent de 16 ani, aflat la volanul unei mașini, a murit dupa ce autoturismul a ieșit de pe partea carosabila. Secția de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care s-a petrecut pe DN22D intre…

- Un tanar de 25 de ani din Arad si-a pierdut viata, luni seara, in curtea fabricii Maschio Gaspardo, cea mai mare firma de echipamente agricole. Inspectoratul Teritorial de Munca a demarat o ancheta.

- Un tanar de 25 de ani din Arad si-a pierdut viata, luni seara, in curtea fabricii Maschio Gaspardo, cea mai mare firma de echipamente agricole. Inspectoratul Teritorial de Munca a demarat o ancheta.

- Viteza neadaptata la conditiile de drum a fost cauza unui accident rutier produs pe raza orasului Cimpeni. Un tanar in varsta de 31 de ani din Abrud a fost ranit. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 1 noiembrie, in jurul orei 20.10, un tanar in varsta de 32 de ani, din comuna Ibanesti, judetul Mures, in timp…