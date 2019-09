Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Sannicolau Mare, din județul Timiș. Doua femei au fost ranite ușor și au fost transportate la spital pentru investigații medicale amanunțite, in urma unui tampon intre doua autoturisme. Incidentul, spun polițiștii, a avut loc pe strada Marașești…

- Doi polonezi care circulau cu o motocicleta au fost raniți in zona unui depozit din cartierul bistrițean Viișoara, de un barbat care ieșea cu mașina din curtea imobilului fara sa se asigure. Șoferul, pe langa faptul ca a fost neatent, se afla și sub influența alcoolului. Din primele verificari efectuate…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in Timiș intre Beba Veche și Valcani, pe un drum de piatra. Cel mai probabil din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul asupra volanului și a ajuns intr-un canal cu apa. Doi oameni și-au pierdut viața, atat șoferul, cat și pasagerul care era in mașina.…

- Evenimentul rutier s-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe o strada importanta din municipiul Galati. Soferul unei masini Toyota model sport a ramas incarcerat dupa ce izbit violent un stalp din beton.

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din Valu lui Traian, catre Constanta, dupa padure.Potrivit apelantului care a solicitat ajutorul salvatorilor de la ISU Dobrogea este vorba despre o victima incarcerata.La sosirea salvatorilor, in masina marca Jaguar, cu numere de Constanta,…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata dupa-amiaza in localitatea Tiha Bargaului, intre un autoturism și doua motociclete. Un motociclist a fost ranit și a ajuns la spital. Ca urmare a unui accident rutier, produs pe raza localitații Tiha Bargaului, unde un autoturism și doua motociclete au colizionat…

- Tragedie in vestul țarii. Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineața, pe DN66, intre Hațeg și Petroșani. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 5.00, in zona localitații hunedorene Banița. Conform zhd.ro, polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat…

- Un accident rutier soldat cu un deces a avut loc in urma cu putin timp, simbata, 29 iunie, la Humulestii Noi. Un autoturism a intrat intr-un copac, iar soferul a ramas blocat in masina. “Accident rutier pe DN 15C in Humulestii Noi, orasul Tirgu Neamt. O masina a intrat intr-un copac si soferul a ramas…