Accident pe aeroportul Otopeni, patru oameni răniți Pe aeroport a avut loc o ciocnire intre doua vehicule: un autobuz fara pasageri și un microbuz care aparține unei firme de handling, conform Antena 3. In urma accidentului, patru persoane au fost ranite. Aceste persoane sunt angajate ale firmei de handling și au fost transportate la spital, fiind in stare stabila și conștiente. Cerectarile privind cauzele accidentului au fost preluate de Poliția transporturi. Traficul aerian nu a fost afectat. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe aeroportul Henri Coanda din Otopeni, în urma caruia patru oameni au ajuns la spital, dupa un impact între un autoturism si un autobuz. În cursul dimineții de azi, 9 iulie, la ora 6.15, pe platforma Aeroportului Henri Coanda s-a produs un accident…

- Un accident rutier a avut loc marti dimineata pe aeroportul Otopeni. Un autobuz, fara pasageri, si un microbuz care apartine unei firme de handling, s-au ciocnit. Patru persoane au fost ranite.

- Un panou a cazut peste o mașina in care se aflau patru persoane, intre care doi copii, peste alta a cazut un foișor din curte, iar un geam trantit de vant s-a spart și a ranit un om din Drobeta Turnu Severin, acestea fiind doar o parte a dezastrelor codului roșu, din Mehedinți, scrie Mediafax.Reprezentanții…

- Nava a fost ancorata în apropierea cladirii Parlamentului ungar si a fost lovita de un alt vas de agrement. Dupa impact nava s-a scufundat în Dunare din cauza unor curenti puternici în urma unei furtuni care s-a produs la Budapesta. Agentia nationala de stiri MTI a citat…

- Politia din Chicago a anuntat ca in weekendul trecut, cand in SUA s-a sarbatorit Memorial Day - ziua in care sunt onorati militari cazuti la datorie - in metropola statului Illinois cinci oameni au fost ucisi de gloante, iar alti 26 raniti, transmite DPA. Bilantul tragic a fost agravat…

- Un grav accident rutier s-a inregistrat duminica pe DN 61, la Milcovatu, acolo unde un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat intr-un stalp de electricitate. Trei dintre ocupantii masnii au fost gasiti morti de echipajele de descarcerare, ceilalti doi fiind grav raniti. Una din victimele…

- Doua femei de 67 si 77 de ani si un copil in varsta de 11 ani, pasageri intr-un microbuz, au fost raniti intr-un accident rutier provocat de soferul unui autoturism. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 12.00, in comuna Fantana Mare.Din cercetarile politiei rezulta ca un sofer in varsta ...

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza pe DN 2A, la iesirea din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta, cand trei autovehicule au intrat in coliziune, a ...