- Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la kilometrul 514, la intersectia cu DJ 108C spre Leghia. In accident au fost implicate un autoturism si un microbuz. Unul dintre soferi a murit in accident, iar alte patru persoane, dintre care un copil, au fost ranite.…

- Un barbat a murit, iar alte patru persoane sunt ranite, dintre care doua foarte grav, in urma unui accident produs pe DN1 E60, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la kilometrul 514, la intersectia cu DJ 108C spre Leghia. In accident au fost implicate…

- Un accident rutier grav, soldat cu moartea unei persoane și ranirea altora, a avut loc, sambata dimineața, pe raza localitații Leghia.Din primele informații, un autoturism și un mictobuz s-au lovit frontal, pe sensul de mers Cluj-Oradea.In urma impactului au rezultat 5 victime, 4 adulți și un copil,…

- Autoritațile din Vaslui au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit, vineri, cu o mașina, in localitatea Salcioara.Reprezentanții ISU Vaslui au declarat pentru MEDIAFAX ca, potrivit primelor informații, un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit cu o mașina, in localitatea…

- Zeci de oameni și-au vazut moartea cu ochii in aceasta dupa-amiaza, dupa ce autocarele in care erau s-au ciocnit violent. Impactul s-a produs pe DE 79, in localitatea Branești, situata in județul Gorj. Doar o minune a facut ca toți calatorii sa scape cu viața. Opt dintre persoanele aflate in mastodonți…

- Un accident rutier a avut loc, luni dupa-amiaza, în jurul orei 13.00, pe DJ161B, pe raza localitații Ploscoș.Din primele informații, este vorba despre un autoturism rasturnat.În urma impactului, doua persoane ar fi fost ranite.Vom reveni cu amanunte...

- Accident grav in apropiere de Kiev. Un microbuz cu opt pasageri moldoveni care se intorceau acasa din Rusia s-a ciocnit intr-un camion. Informația a fost confirmata de serviciul de presa al Ministerului de Externe de la Chișinau.

- Accident grav pe A1 Bucuresti- Pitesti, in aceasta dimineața. Un autotren si un autoturism, s-au ciocnit violent pe sensul catre Pitesti, pe raza localitatii Corbii Mari. In urma evenimentului o persoana a fost ranita grav și traficul a fost blocat și relaut dupa aproximativ o ora. La fața locului au…