Accident la Puchenii Mari, cu trei victime transportate la spital F.T. Imaginea primita de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova ar putea fi caracterizata drept spectaculoasa, daca nu ar fi vorba despre un accident care a avut loc ieri, in jurul pranzului, pe DN 1, in comuna Puchenii Mari. Potrivit reprezentanților IPJ Prahova, din primele verificari a reieșit ca, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța in mers, doua autoturisme care se deplasau pe sensul de mers București – Ploiești ar fi intrat in coliziune fața – spate, iar in urma impactului, ambele mașini au fost proiectate pe celalalt sens de mers. In cele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova recruteaza candidati pentru concursul de admitere – sesiunea ianuarie 2020, la Scoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, institutia de invatamant postliceal din cadrul Ministerului…

- Marți, 13 august a.c., cu ocazia „Zilei Informarii Preventive”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova va desfașura o serie de activitati menite sa familiarizeze populatia cu masurile de preintampinare a anumitor tipuri de situatii de urgenta, precum si cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti ndash; Ploiesti, la kilometrul 47 100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. In urma impactului, trei persoane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, la kilometrul 47+100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. La fata locului au ajuns…

- Un copil in varsta de 9 ani a murit noaptea trecuta in judetul Tulcea, dupa ce caruta in care se afla a fost luata de un parau al carui debit s-a umflat in urma ploilor. In atelaj se mai aflau doi adulti si un alt copil, care au reusit sa se salveze. Pompierii tulceni au fost solicitati sa intervina…

- F. T. Ieri dimineața a fost, intr-adevar, dupa cum anunțam și in numarul de miercuri al ziarului, “Iadul pe pamant” pe DN 1, la intrarea in localitatea Banești. In fapt, un “ iad virtual””, un haos creat taman de cei care sunt chemați de regula sa previna și sa limiteze efectele unei tragedii. Noroc…

- F.T. La baza sportiva a Detasamentului de Pompieri 2 Ploiesti (Bd. Petrolului nr. 59 ) se va desfașura, astazi, incepand cu ora 9, etapa a II-a, faza pe inspectorat, a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența…