Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit iar alte sapte sunt ranite dupa ce un microbuz s-a izbit frontal de un autotren joi dimineata, pe DN60, in judetul Bihor, circulatia pe ruta Oradea - Huedin fiind deviata pe artere de circulatie ocolitoare, in zona accidentului, pana la finalizarea cercetarilor.

- Patru persoane decedate, una ranita grav, masini transformate intr-un morman de fiare, acesta este bilantul unui carabol pe DN 71 la kilometrul 38+200 de metri, intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN…

- Autoritațile au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineața in urma unui accident grav ce s-a produs pe DN 71, intre localitațile Achim și Bratești. Doua autoturisme și o autoutilitara au intrat in coliziune, iar in urma impactului violent patru persoane și-au pierdut viața. Mai…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN1, in judetul Bihor, in urma unui accident in care trei persoane au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, pe DN1, intre localitatile Borod si…