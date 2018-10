Stiri pe aceeasi tema

- Accident deosebit de grav, in aceasta dimineata, pe drumul care leaga Timisoara de Sannicolau Mare. In apropiere de Becicherecu Mic... The post Biciclist mort, dupa ce a fost lovit in plin de o masina appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman a murit, iar alti doi sunt raniti in urma unui accident rutier produs marti in sudul Belgiei, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie... The post Accident mortal, cu romani, in Belgia! Masina este inmatriculata la noi appeared first on Renasterea banateana .

- Copiii si profesorii Liceul Teoretic Baptist din Bocsa, judetul Timis, au trait momente grele in aceasta dimineata. Teodora Penescu, o copila in varsta de doar noua ani, a murit in urma unui cumplit accident de circulatie, provocat de un sofer care facea live pe Facebook.

- Un accident rutier grav s-a produs duminica dupa amiaza pe... The post Accident deosebit de grav. Trei persoane incarcerate, alte doua in stop cardio respirator appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav in Timis, pe autostrada A1, snesul de mers dinspre Lugoj, inspre Deva. Un autoturism si un tir s-au ciocnit, iar doua persoane au suferit rani serioase. Soferul tirului a ramas blocat, in timp ce barbatul care se afla la volanul masinii a fost incarcerat. O alta persoana din autoturism…

- Duminica dupa-amiaza s-a produs un grav accident in judetul Timis. The post Grav accident intr-o localitate din Timiș. Un tren InterRegio a spulberat o masina. In urma impactului, șoferul a murit appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier deosebit de grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe drumul... The post Accident deosebit de grav, pe un drum județean din Timiș. Șase victime, intre care 4 copii appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident s-a produs duminica dimineața, pe DN7, pe raza localitații... The post Accident rutier la 140 kilometri de Timișoara. O mașina inmatriculata in Marea Britanie s-a rasturnat in afara șoselei appeared first on Renasterea banateana .