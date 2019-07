Accident cu trei mașini pe Șoseaua Borșului. Două persoane încarcerate La ora 8:30, s-a sunat la dispeceratul unic de urgența anunțandu-se un accident rutier pe Șoseaua Borșului din Oradea, cu trei oameni raniți. La fața locului au mers echipajele de pompieri militari de la Detașamentele 1 și 2 Oradea care au intervenit cu autospeciala de descarcerare grea, doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și cu o ambulanta de tip B2, echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Oradea si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean. Pompierii militari au descarcerat doi barbați dintr-unul din cele trei autoturisme implicate in accident. Paramedicii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

