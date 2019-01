Stiri pe aceeasi tema

- Un accident tragic s-a produs astazi dimineața pe autostrada A1, in apropierea orașului Sebeș. Doi tineri care se intorceau din Anglia și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un autocamion.

- Un pasager al unui autocar care efectua o cursa ocazionala a murit și alți cațiva au fost raniți dupa ce mijlocul de transport s-a rasturnat pe camp. Forțele de intervenție ISU Vrancea și Serviciul de Ambulanța Județeana intervin cu doua ambulanțe SMURD, o mașina de descarcerare, 2 autospeciale de stingere…

- Avion prabusit peste o casa, sunt morti si raniti. Vezi primele imagini de la locul tragediei VIDEO Doua persoane au fost ucise dupa ce un avion a lovit o casa in zona Heber-Overgaard. Accident de avion in SUA. FAA spune ca avionul era de tip Zodiac, cu un singur motor, cu doua persoane la bord in timpul…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimneata, in judetul Hunedoara., unde un autocar cu 70 de persoane s a rasturnat, potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00, de la Romania Tv.In urma evenimentului rutier o persoana a murit iar alte opt au fost ranite.Autoritatile au declansat…

- Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, vine pentru a doua oara in Romania, in data de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala bolnavilor de cancer din țara noastra. Evenimentul va avea loc la sediul…

- Peste 60 de pesoane au fost ucise si alte 100 ranite dupa ce un tren a intrat intr-o multime de persone care stateau pe sine in apropiere de orasul Amritsar, situat in statul nordic indian Punjab, a declarat politia locala postului BBC. Victimele stateau pe sine si urmareau celebrarile pentru Dusshera,…

- Accident in lanț in apropiere de Balți. Patru autoturisme s-au ciocnit, dupa ce unul din șoferi a ieșit pe contrasens. In urma impactului, o persoana a fost spitalizata, alte doua avand nevoie de ingrijiri medicale, scrie tvn.md