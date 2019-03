A murit Luke Perry. Mesaj emotionant transmis de un coleg din serialul “Beverly Hills 90210”

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Luke Perry, unul dintre protagonistii serialului de televiziune "Beverly Hills, 90210", spitalizat de pe 27 februarie la Los Angeles dupa ce suferise un accident vascular cerebral (AVC), a murit luni, la varsta de 52 de ani, in prezenta membrilor familiei sale, a confirmat pentru AFP agentul…

- Pentru Catalin Moroșanu și partenera lui de viața, 2019 a inceput cu o frumoasa declarație de dragoste, pentru a celebra aniversarea de 17 ani petrecuți impreuna. Sportivul a dezvaluit, intr-un mesaj emoționant, ca i se simte indatorat soției lui, care l-a ajutat pe tot parcursul carierei sale, iar…

- Tristete nemarginita printre fanii aplicatiilor de jocuri. Cofondatorul uneia dintre aceste aplicatii a murit. Colin Kroll, pentru ca despre el este vorba, a incetat din viata la varsta de doar 34 de ani. Colin Kroll a fost gasit gasit fara viata in locuinta sa, duminica dimineata, in New York, potrivit…