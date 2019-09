Fiul actorului Iurie Darie, Ducu Darie, a murit astazi, dupa ce in ultimele doua saptamani a fost internat la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Stirea trista a decesului a fost confirmata de mama sa vitrega, actrița Anca Pandrea. Regizorul Alexandru (Ducu) Darie, in varsta de 60 de ani, fusese diagnosticat cu ciroza si era pe listele de transplant hepatic, insa in ultimele luni starea sa de sanatate s-a agravat și a fost internat la Institutul Clinic Fundeni, cu o complicatie la plamani: ”In urma cu aproape doua saptamani, Ducu Darie a fost internat de urgența la spital,…