A intrat cu viteză într-o curbă. Impact între un autoturism şi o motocicletă la Apahida “Joi, ora 21.43 , pe DN 16, directia de mers Reghin înspre Cluj-Napoca, un barbat de 32 ani din Cluj-Napoca, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, în curba, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu alt autoturism care circula regulamentar, condus de un barbat de 34 ani din Corpadea. Accidentul s-a soldat cu ranirea motociclistului. În cauza se efectueaza cercetari pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa&", transmite IPJ Cluj. Mai multe echipaje… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

