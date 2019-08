Stiri pe aceeasi tema

- Creierul oamenilor creativi este mult mai complex, potrivit cercetatorilor. Mai exact, aceștia au mai multe conexiuni neuronale între emisfera stânga și cea dreapta, fața de persoanele normale.

- Cercetatorii au reușit sa descopere și sa înțeleaga modul de funcționare a creierului uman, stimulii la care acesta raspunde, dar și cum poate fi pastrat în cea mai buna forma pentru o perioada cât mai lunga.

- Oamenii de stiinta au anuntat ca au reusit, cu ajutorul celulelor stem, sa faca un pas important in directia ''repararii'' inimilor afectate de atacul de cord, ceea ce ar conduce la prima terapie pentru insuficienta cardiaca si la evitarea necesitatii transplantului, relateaza vineri…

- De-a lungul istoriei, oamenii au trait fata-n fata cu bacteriile si virusii. De la ciuma bubonica la variola, oamenii au evoluat si au ajuns sa le reziste si astfel s-au dezvoltat noi modalitati de infectie, transmite BBC, potrivit gandul.info.Schimbarile climatice topesc permafrostul - un…

- Un schelet-fosila complet al unei specii disparute, dinozaurul Triceratops. Oamenii de stiinta folosesc atat dovezi fosile, cat si ADN-ul pentru a urmari evolutia speciilor disparute.Barks/Shutterstock.com Cum apar speciile noi si cum apar tipuri complet noi de organisme? Timpul si separarea sunt factorii…

- Astronomii care au investigat natura misteriosului asteroid in forma de tigara 'Oumuamua, depistat in 2017 in timp ce traversa in mare viteza sistemul nostru solar, nu sunt inca siguri cum ar putea sa il clasifice, dar au convingerea ca acesta nu este o nava extraterestra, informeaza Reuters. Forma…

- O echipa internationala de specialisti in stiinte comportamentale a ''pierdut'' 17.303 portofele cu diferite sume de bani, in spatii publice din 40 de tari, pentru a evalua onestitatea a mii de locuitori din 355 de orase, relateaza vineri AFP si Xinhua. Rezultatul cercetarii, publicata…

- Specialistii in planetologie au descoperit recent ca portiunile galbene de pe suprafata unui satelit al planetei Jupiter, Europa, reprezinta depozite de clorura de sodiu, un compus chimic cunoscut pe Pamant sub denumirea de "sare de masa", potrivit unui comunicat publicat miercuri de Jet Propulsion…